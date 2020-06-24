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Реал - Мальорка. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания
(1 голосов)

Реал - Мальорка: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 24.06.2020 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Реал - Мальорка. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" хоть и с трудом, но выполнила свою задачу в 31-м туре Ла Лиги – одолела "Атлетик" и снова вышла на первое место турнирной таблицы. Однако свой ход еще не сделал "Реал". В случае победы над "Мальоркой" сливочные вернут себе лидерство.

Матч состоится 24-го июня 2020-го года в 23:00. Текстовая онлайн-трансляция – в матч-центре UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в соответствующем разделе >>>.

Здесь же смотрим онлайн прямой эфир поединка 31-го тура Ла Лиги "Реал" - "Мальорка" благодаря сигналу MEGOGO.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Англии, Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка на пакеты Оптимальный или Максимальный. Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первый месяц подписки на пакет Оптимальный будет стоить всего одну гривну, далее – 97 грн в месяц.

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В статье: Чемпионат Испании Мальорка (Испания) Реал (Мадрид)
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