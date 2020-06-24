Реал - Мальорка. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

"Барселона" хоть и с трудом, но выполнила свою задачу в 31-м туре Ла Лиги – одолела "Атлетик" и снова вышла на первое место турнирной таблицы. Однако свой ход еще не сделал "Реал". В случае победы над "Мальоркой" сливочные вернут себе лидерство.

Матч состоится 24-го июня 2020-го года в 23:00. Текстовая онлайн-трансляция – в матч-центре UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в соответствующем разделе >>>.

Здесь же смотрим онлайн прямой эфир поединка 31-го тура Ла Лиги "Реал" - "Мальорка" благодаря сигналу MEGOGO.

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