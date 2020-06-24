  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. В конце карьеры стал грубияном? Месси едва не нанес сопернику травму и остался безнаказанным
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В конце карьеры стал грубияном? Месси едва не нанес сопернику травму и остался безнаказанным

Испания
(2 голосов)

По крайней мере, пока что безнаказанным

В конце карьеры стал грубияном? Месси едва не нанес сопернику травму и остался безнаказанным
UA-Футбол
Новина українською

У Лео Месси нет репутации грубого и подлого игрока, однако в последнее время в Испании аргентинца, которому нынче исполняется 33 года, беспощадно критикуют за недостойное поведение. В матче с "Севильей" он, распустив руки, завалил на газон Карлоса Диего только за то, что тот чисто выбил мяч из-под ног аргентинца. Арбитры закрыли на этот эпизод глаза.

А во вчерашнем поединке против "Атлетика" в одном из эпизодов Месси, не успев к мячу, грубо наступил на ногу Ерай Альварес Лопесу. Такие эпизоды часто завершаются травмами, однако на этот раз, к счастью, обошлось.

В конце карьеры стал грубияном? Месси едва не нанес сопернику травму и остался безнаказанным - изображение 1

Фола в том эпизоде ​​зафиксировано не было, арбитр в поле и VAR-арбитры не обратили на этот момент внимания. Хотя после игры ситуация получила широкую огласку. Месси критикуют не только болельщики, но и местные СМИ. Речь идет о том, что дисциплинарные органы могут рассмотреть эпизод постфактум и уже так вынести Месси наказание.

Читайте такжеНеприкосновенный? Как Месси отправил соперника в нокдаун и не получил предупреждение

На Marca около 70-ти процентов респондентов из почти 60-и тысяч болельщиков проголосовали за то, что Месси заслуживал удаления в этом эпизоде. Marca – издание промадридское, но даже нейтральное и более объективное издание AS, предоставив слово своему судейскому эксперту Итурральде, тоже "разгоняет" тему о наказании.

Собственно, оценивайте эпизод сами.

Добавим, что "Барселона" победила "Атлетик" со счетом 1:0 благодаря голу Ивана Ракитича. Месси отдал голевую передачу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Барселона
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (21)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Хулио Тебенадо (Барселона)
24.06.2020 в 14:40
Уважаемые форумчане, а кто этот ВітяДобрий ніч? Он что тут самый главный? Смотрю все его тут слушаются, уважают, не прекословят
Ответить
0
0
Хулио Тебенадо (Барселона)
24.06.2020 в 14:17
Месси случайно в игровом моменте наступил на ногу баску, но потом подошёл, извинился и долго держал пострадавшего за руку в знак вины перед ним. Но жк Месси надо было дать, ведь он мог нанести тяжёлую травму игроку. Судьи делают Месси медвежью услугу не давая ему карточки там, где следовало бы дать, тем самым давая пищу для личных хейтеров Лео.
Ответить
0
-2
Dr. House (Подолье)
24.06.2020 в 14:23
Согласен. Но личные Хейтеры Месси ни при чём. Просто два матча подряд- как минимум две жёлтые не даны. Просто как простому болельщику футбола и арбитру футболу со стажем мне это не понятно.
Ответить
0
0
avatar
ВітяДобрий ніч (Київ)
24.06.2020 в 14:30
Барселінусісдумаєш я тебе не впізнав? А що сталося? Шо за новий логін?
Ответить
+1
0
Хулио Тебенадо (Барселона)
24.06.2020 в 14:35
Никакой я не Барселинусис. Кто этот замечательный человек, что я должен его знать? Витя ты наверное ошибся.
0
0
avatar
ВітяДобрий ніч (Київ)
24.06.2020 в 14:39
Да був тут один засранець, котрий думав, що йшов проти сістємиа насправді скомпрометував сам себе
0
0
Хулио Тебенадо (Барселона)
24.06.2020 в 14:43
Против системы идти нельзя. С ней надо идти в ногу. Правильно Витя?
0
0
avatar
ВітяДобрий ніч (Київ)
24.06.2020 в 14:48
Діло в тому, що ніякої системи тут нема
0
0
avatar
ВітяДобрий ніч (Київ)
24.06.2020 в 14:50
А чому змінив логін? Стидно стало чи перебанили всі попередні?
0
0
avatar
ВітяДобрий ніч (Київ)
24.06.2020 в 14:16
Сам цей епізод пропустив, так як дивився не дуже уважно - відверто нудний матчале дивно, що всі прихильники Барси про це промовчалитепер зрозуміло чому досі тут й не пахне оленячим духом-ще не відійшов від позору, а тут знов Мессі підкинув говнєцатому будьмо відвертими: карлік вже награв на дискваліфікацію на матчі так 3
Ответить
+1
0
78zezabo (Дрогобич)
24.06.2020 в 14:00
Я тут навмисної гри не бачу.
Ответить
+1
-2
avatar
ВітяДобрий ніч (Київ)
24.06.2020 в 14:05
Значить тобі пора записатись до окуліста
Ответить
+1
-1
oda1979 (Запорожье)
24.06.2020 в 13:53
Безнаказанность порождает беззаконие. Меська чувствует, что годы берут свое. И команда не тянет и он не тянет. Вот и бесится. За такое очень желтая карточка.
Ответить
+1
-1
Dr. House (Подолье)
24.06.2020 в 13:49
Я тоже заметил это во время трансляции. Прошлый матч - толчок в грудь. Должна быть минимум жёлтая. Вчера такая грубая игра, Катя Монзуль после такого бы точно удалила. Жёлтая опять как минимум.. Не хотели Месси портить днюху?))
Ответить
+1
-2
oda1979 (Запорожье)
24.06.2020 в 14:12
Катюха бы поставила бы Меську на место!
Ответить
+1
0
prosto (Kiev)
24.06.2020 в 13:48
Вроде красная. но он по инерции летел мог не успеть ногу убрать банально бы извинился. Хотя судя по Севилии скорее всего от нервов что игра нее идет!
Ответить
+1
-1
Tenma7 (Чернигов)
24.06.2020 в 13:34
А мне кажется его "перес попутал"
Ответить
+1
-1
avatar
Инспектор ( )
24.06.2020 в 13:26
То что это было умышленно наверно и Дариан из Монреаля признает. Но неясно другое-почему испанские судьи боятся месси? Может потому что они сц.уки
Ответить
+1
-2
Dr. House (Подолье)
24.06.2020 в 13:52
Дариан из Монреаля - это кто?
Ответить
0
-2
oda1979 (Запорожье)
24.06.2020 в 13:54
Какой нах Монреаль. Это алень из условной Шепетовки.
Ответить
+1
-1
Dr. House (Подолье)
24.06.2020 в 14:15
Это тот форумчанин, который с ненавистью относится к Реалу и обзывает всякими плохими словами одного из лучших защитников мира Рамоса?
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...