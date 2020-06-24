В конце карьеры стал грубияном? Месси едва не нанес сопернику травму и остался безнаказанным

У Лео Месси нет репутации грубого и подлого игрока, однако в последнее время в Испании аргентинца, которому нынче исполняется 33 года, беспощадно критикуют за недостойное поведение. В матче с "Севильей" он, распустив руки, завалил на газон Карлоса Диего только за то, что тот чисто выбил мяч из-под ног аргентинца. Арбитры закрыли на этот эпизод глаза.

А во вчерашнем поединке против "Атлетика" в одном из эпизодов Месси, не успев к мячу, грубо наступил на ногу Ерай Альварес Лопесу. Такие эпизоды часто завершаются травмами, однако на этот раз, к счастью, обошлось.

Фола в том эпизоде ​​зафиксировано не было, арбитр в поле и VAR-арбитры не обратили на этот момент внимания. Хотя после игры ситуация получила широкую огласку. Месси критикуют не только болельщики, но и местные СМИ. Речь идет о том, что дисциплинарные органы могут рассмотреть эпизод постфактум и уже так вынести Месси наказание.

Читайте также Неприкосновенный? Как Месси отправил соперника в нокдаун и не получил предупреждение

На Marca около 70-ти процентов респондентов из почти 60-и тысяч болельщиков проголосовали за то, что Месси заслуживал удаления в этом эпизоде. Marca – издание промадридское, но даже нейтральное и более объективное издание AS, предоставив слово своему судейскому эксперту Итурральде, тоже "разгоняет" тему о наказании.

Собственно, оценивайте эпизод сами.

Добавим, что "Барселона" победила "Атлетик" со счетом 1:0 благодаря голу Ивана Ракитича. Месси отдал голевую передачу.