"Месси близок к закату прекрасной карьеры. Наслаждайтесь, пока можете". Линекер поздравил Лео с 33-летием

Бывший нападающий национальной сборной Англии Гари Линекер поздравил капитана каталонской "Барселоны" Лионеля Месси с 33-летием в своем Твиттере.

Happy 33rd birthday to Lionel Messi. He’s reaching the twilight of his astonishing career. 722 games and 699 goals for a player that is as creative and unselfish for others as he is prolific and deadly in his finishing. We’ll miss him when he’s gone. Enjoy him while we can. ????