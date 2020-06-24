Сетьен: Барселоне есть, что улучшить, но мы двигаемся в правильном направлении

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен подвел итоги после вчерашнего матча против "Атлетика".

"Нам нужно было одержать победу, как и во всех других матчах. Мы смогли набрать три очка, но теперь осталось дождаться игру "Реала". В первом тайме мы часто теряли мяч, из-за чего допускали опасность у своих ворот.

"Барселоне" нужно продолжать идти в правильном направлении. Не важно как играет "Реал", важно как играем мы. Мы провели пять матчей подряд на ноль, что очень хорошо. Есть много моментов, которые нужно улучшить, но мы движемся в верном направлении", - заявил испанский тренер.

Напомним, что несмотря на победу, каталонцы зависимы от результатов "Реала", который обходит их по личным встречам.