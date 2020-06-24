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Снейдер: В Реале моим лучшим другом была бутылка водки

Испания
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Неожиданные признания от голландца

Снейдер: В Реале моим лучшим другом была бутылка водки
Новина українською

Уэсли Снейдер в пятницу выпустил автобиографию, в которой откровенно рассказал, как о минутах славы, так и о провалах на полях Европы.

В частности, бывший полузащитник без купюр объяснил, почему не задержался в мадридском "Реале", которому принадлежал в 2007-09 годах.

"Я не понимал, что бутылка водки с какого-то момента стала моим лучшим другом. Физически я этого даже не ощущал. На следующий день я просыпался, будто ничего и не произошло. Я продолжал играть, но все хуже и хуже, и мне сильно не хватало концентрации. Я врал себе, что все идет хорошо, и что футбольный интеллект меня выручит, когда надо. Но физически я тонул", - цитирует Снейдера Mundo Deportivo.

"Я был молод, и высоко ценил внимание и успех. Но иногда что-то шло не в ту сторону. Наркотиков в моей жизни не было, зато были алкоголь и рок-н-рол. Я привык жить, как суперзвезда".

Уэсли Снейдер за два года в Мадриде сыграл 66 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 12 голевых передач. Со "Сливочными" голландец выиграл чемпионат и Суперкубок Испании.

Завершил карьеру Снейдер в августе 2019-го в возрасте 35 лет.

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В статье: Уэсли Снейдер Реал (Мадрид) Национальная сборная Нидерландов
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