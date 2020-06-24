Испания
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Бэйл сыграет в старте Реала впервые с февраля
Зидан выпускает экспериментальный состав
Стал известен стартовый состав "Реала" на игру против "Мальорки".
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Интерес вызывает выход Гарета Бэйла, который не играл в основе команды с 16-го февраля. Помимого этого, интересно будет посмотреть на роль Эдена Азара. Вероятно, что он сыграет "десятку".
¡Nuestro XI inicial @RCD_Mallorca!#RMLiga | #RealMadridRCDMallorca pic.twitter.com/VupGfs9Tcb— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 24, 2020
Начало игры в 23:00. За текстовой онлайн-трансляцией следите на нашем сайте.
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