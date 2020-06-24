Бэйл сыграет в старте Реала впервые с февраля

Стал известен стартовый состав "Реала" на игру против "Мальорки".

Интерес вызывает выход Гарета Бэйла, который не играл в основе команды с 16-го февраля. Помимого этого, интересно будет посмотреть на роль Эдена Азара. Вероятно, что он сыграет "десятку".

Начало игры в 23:00. За текстовой онлайн-трансляцией следите на нашем сайте.