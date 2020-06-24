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Бэйл сыграет в старте Реала впервые с февраля

Испания
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Бэйл сыграет в старте Реала впервые с февраля
UA-Футбол
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Стал известен стартовый состав "Реала" на игру против "Мальорки".

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Интерес вызывает выход Гарета Бэйла, который не играл в основе команды с 16-го февраля. Помимого этого, интересно будет посмотреть на роль Эдена Азара. Вероятно, что он сыграет "десятку".

Начало игры в 23:00. За текстовой онлайн-трансляцией следите на нашем сайте.

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В статье: Гарет Бэйл Эден Азар Реал (Мадрид) Мальорка
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