Примера. 31-й тур. Реал Сосьедад уступил аутсайдеру, Алавес не пришел в себя после 0:6

Ничего не создав у ворот соперника, "Сельта" выиграла этот матч. В конце первого тайма Яго Аспас протиснулся сквозь щель между защитниками "Реал Сосьедада" в штрафную площадку, в результате чего самообладание потерял Диего Льоренте. Защитник сфолил и бомбардир "Сельты" точно пробил с "точки". Это единственный удар "Сельты" в створ ворот за матч.

"Реал Сосьедад" бил больше, но это не создавало давления на Рубена Бланко. В первом тайме он справился с выстрелами Янузая и Мерино, во втором отбил еще один удар 8-го номера баскской команды. А Субименди и активный Янузай свои моменты после перерыва испортили неточностью.

"Реал Сосьедад" неплохо сыграл против "Реала" в прошлом туре, но это было исключение, порожденное эмоциями. Команда страдает – о попадании в зону Лиги чемпионов говорить неуместно. Для "Сельты" эта победа уже вторая подряд и шестой (!) матч без пропущенных голов в последних семи турах. В прекрасном настроении галисийцы подходят к поединку с "Барсой", борьба за выживание не сквозит безнадежностью.

Сан-Себастьян. Стадион Аноэта

"Реал Сосьедад" - "Сельта" 0:1

Гол: Яго Аспас 45 (пен.)

"Реал Сосьедад": Алекс Ремиро, Диего Льоренте, Микель Мерино, Аднан Янузай, Виллиан Жозе, Начо Монреаль (Айен Муньос 58), Мартин Эдегор (Кристиан Португес 58), Микель Оярсабаль (Александер Исак 73), Хосеба Сальдуа (Андони Эспиноса 73), Ариц Элустондо, Мартин Субименди

"Сельта": Рубен, Денис Суарес (Нолито 71), Франсиско Пейнадо (Брайс Мендес 46), Яго Аспас (Хорхе Саенц 76), Рафинья Алькантара, Филип Брадарич (Нестор Араухо 76), Лукас Оласа, Джозеф Айду, Кевин Васкес, Жейсон Мурильо, Сантьяго Мина (Фёдор Смолов 84)

Предупреждения: Начо Монреаль 21, Ариц Элустондо 44, Мартин Субименди 55, Аднан Янузай 90+4 - Рафинья Алькантара 59, Фёдор Смолов 90

"Алавес" и "Осасуна" – команды без турнирных задач, однако интрига в этом поединке была. "Алавес" хотел реабилитироваться за поражение 0:6 в прошлом туре от "Сельты", а "Осасуна" желала прервать серию без побед, которая насчитывала уже три матча. Именно гости взяли свое.

"Осасуна" выиграла благодаря голу Антонио Латорре. И что примечательно: это был единственный удар в створ ворот на обе команды.

Витория-Гастейс. Мендисорроса

"Алавес" - "Осасуна" 0:1

Гол: Антонио Латорре 64

"Алавес": Фернандо Пачеко, Родриго Эли (Адриан Марин 79), Рубен Дуарте, Виктор Лагуардия, Лукас Перес, Виктор Камараса (Мануэль Гарсия 85), Хоселу, Луис Роха (Оливер Берк 72), Чимо Наварро, Томас Пина, Борха Сайнс (Эдгар Мендес 79)

"Осасуна": Серхио Эррера, Игнасио Видаль, Давид Гарсия, Энрик Галлего, Рубен Гарсия (Первис Эступинан 81), Ойер Санхурхо, Хосе Арнаис (Фран Мерида 88), Аридане Эрнандес, Хон Толлар Монкайола (Дарко Брашанац 81), Роберто Торрес, Антонио Латорре

Предупреждения: Родриго Эли 60, Эдгар Мендес 90+5 - Ойер Санхурхо 38, Антонио Латорре 52, Давид Гарсия 85