Реал - Мальорка 2:0. Без интриги, но с красивыми голами

Матч лидера чемпионата против команды с худшей обороной изначально не обещал сенсаций, и так по итогу и произошло.

"Реал" без дисквалифицированного Каземиро перешел на непривычную для себя схему 4-2-3-1 с парой Модрич - Вальверде в средине поля. Это неоднозначно повлияло на характер игры. С одной стороны, дополнительный игрок в атаке позволял "Реалу" еще опаснее насыщать штрафную при подачах. С другой, "Мальорка" получила больше свободы, чем могла рассчитывать.

Как результат, еще в первом тайме Куртуа пришлось дважды серьезно спасать команду - сперва после удара Лаго с острого угла, а потом и дальнего выстрела Мохаммеда.

Но "Реал", конечно, создавал еще больше, да и выглядел солиднее. Уже на старте матча Бензема и Бэйл по очереди мощно пробили в створ, но "Мальорку" выручил Рейна. Но даже героичный вратарь был бессилен на 19-й минуте после элегантной подсечки Винисиуса.

К слову сказать, мяч "Сливочных" опять получился неоднозначным - голу предшествовал грубоватый отбор от Дани Карвахаля в средней зоне, да и находившийся в офсайде Бэйл в эпизоде де-факто участвовал, хоть и не касался мяча. Однако арбитр все равно указал на центр, даже не посмотрев видеоповтор. Наставник "Мальорки" получил карточку за возмущения - то же самое было в прошлом туре с коучем "Сосьедада", а позапрошлом - "Валенсии". С "Реалом" играть становится опасно даже для тренеров.

Что же касается перипетий матча, то Винисиус мог удваивать счет спустя десяток минут, но с убойной позиции попал в перекладину. Повторить трюк с подсечкой над вратарем у бразильца не вышло.

После перерыва характер игры не изменился - "Реал" выглядел сильнее, но при этом давал играть андердогу, чем тот порой пользовался. Так, царский шанс забить упустил Будимир - он головой с линии вратарской пробил прямо в руки Куртуа. Также запомнился слаломный проход Кубо с ударом в ближний - принадлежащий "Реалу"" японец совсем немного смазал.

Как надо реализовывать моменты показал будущему одноклубнику Серхио Рамос - капитан "Реала" шикарно перекинул стенку со штрафного. Оказывается, он и так тоже забивать умеет.

Гол Рамоса окончательно убил интригу в матче. Все, что происходило на поле последние полчаса, по большому счету, уже было не важно. "Реал" перешел на пеший темп и явно не стремился забить больше, экономя силы на следующие матчи - календарь сейчас трудный у всех, и убивать себя ради разгрома аутсайдера точно не стоило. "Мальорка" же хоть и атаковала, но тоже без огня - Кубо и Лаго на флангах подустали, а без них особых идей у островитян не оказалось.

Благодаря этой победе "Реал" вернулся на первое место в таблице с 68 очками. У "Барсы" столько же, но она проигрывает по дополнительным показателям. "Мальорка" же с 26 очками осталась в зоне вылета.

Мадрид. "Альфредо Ди Стефано"

"Реал" - "Мальорка" - 2:0

Голы: Винисиус, 19, Рамос, 56

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Варан, Рамос, Менди - Вальверде, Модрич (Асенсио, 71) - Бэйл (Иско, 71), Азар (Кроос, 62), Винисиус - Бензема (Маріано Діас, 83)

"Мальорка": Маноло Рейна - Вальент (Фран Гамес, 61), Раилло, Седлар - Посо, Баба Мохаммед (Ромеро, 83), Фебас (Сальва Севилья, 61), Лаго (Салибур, 70) - Дани Родригес, Будимир (Кучо Эрнандес, 61), Кубо

Предупреждения: Рамос, 35, Модрич, 46, Менди, 80, Кроос, 87 - Будимир, 8