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Винисиус + Рамос. Реал - Мальорка 2:0. Обзор матча и видео голов

Испания
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Реал - Мальорка ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 24.06.2020 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол

Винисиус + Рамос. Реал - Мальорка 2:0. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
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"Реал" в первом круге проиграл "Мальорке", но сейчас такую ошибку не повторил. Спокойно мадридцы обыграли аутсайдера и вернулись на вершину турнирной таблицы Ла Лиги. Забивали Винисиус Жуниор и Серхио Рамос.

Как это было, смотрите в видеообзоре матча 31-го тура Примеры "Реал" - "Мальорка".

Мадрид. "Альфредо Ди Стефано"
"Реал" - "Мальорка" - 2:0
Голы: Винисиус, 19, Рамос, 56

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В статье: Серхио Рамос Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Мальорка (Пальма-де-Мальорка) Винисиус Жуниор
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