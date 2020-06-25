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Винисиус + Рамос. Реал - Мальорка 2:0. Обзор матча и видео голов
Реал - Мальорка ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 24.06.2020 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол
"Реал" в первом круге проиграл "Мальорке", но сейчас такую ошибку не повторил. Спокойно мадридцы обыграли аутсайдера и вернулись на вершину турнирной таблицы Ла Лиги. Забивали Винисиус Жуниор и Серхио Рамос.
Как это было, смотрите в видеообзоре матча 31-го тура Примеры "Реал" - "Мальорка".
Мадрид. "Альфредо Ди Стефано"
"Реал" - "Мальорка" - 2:0
Голы: Винисиус, 19, Рамос, 56
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