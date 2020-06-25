Винисиус + Рамос. Реал - Мальорка 2:0. Обзор матча и видео голов

"Реал" в первом круге проиграл "Мальорке", но сейчас такую ошибку не повторил. Спокойно мадридцы обыграли аутсайдера и вернулись на вершину турнирной таблицы Ла Лиги. Забивали Винисиус Жуниор и Серхио Рамос.

Как это было, смотрите в видеообзоре матча 31-го тура Примеры "Реал" - "Мальорка".

Мадрид. "Альфредо Ди Стефано"

"Реал" - "Мальорка" - 2:0

Голы: Винисиус, 19, Рамос, 56