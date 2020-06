Его уже сравнивают с Месси: 15-летний Лука Ромеро стал самым юным игроком в истории Ла Лиги

Аргентинский игрок "Мальорки" Лука Ромеро вышел на замену на 12 минут в поединке против мадридского "Реала" (0:2) и стал самым юным футболистом чемпионата Испании в возрасте 15 лет и 219 дней.

Как сообщают источники, которые ведут подробную статистику, больше 80 лет самым молодым исполнителем первенства считался защитник Сансон из "Сельты" – игрок дебютировал 31 декабря 1939 года в возрасте 15 лет и 255 дней.

1️⃣5️⃣ - At age 15 years and 219 days, Luka Romero (Mallorca) becomes the youngest person to play in La Liga. He breaks the record of Sansón (15y-255d) in Celta's 4-1 win at Sevilla on 31 December 1939. #MynameisLuka #RealMadridRCDMallorca