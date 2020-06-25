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Зидан и Рамос прокомментировали обвинения в адрес мадридского Реала по поводу работы с арбитрами

Испания
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Итоги от Зинедина и Серхио

Зидан и Рамос прокомментировали обвинения в адрес мадридского Реала по поводу работы с арбитрами
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Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался касательно победы над "Мальоркой" (2:0) в рамках поединка 31-го тура чемпионата Испании. Цитирует французского специалиста издание Marca. Также к тренеру присоединился защитник и капитан "сливочных".

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"Рамос хотел забить со стандарта, ведь он много работает над этим компонентам на тренировках. Серхио – лидер и капитан команды, он всегда ведет партнеров за собой. Наши идеи сегодня трансформировались на схему 4-2-4. Всегда можно сыграть лучше, но я доволен важными тремя очками. Сейчас наша главная задача – отдохнуть и восстановиться, гонка будет до самого конца. Судейство? Я в это лезть не буду. Рамос уже все сказал", – отметил Зидан.

"То, что вокруг нас столько шума – это нормально. Он появился, потому что мы лидируем. До этого никто столько не говорил. Вряд ли судьи принимают решения в чью-либо пользу. Пусть люди поменьше выдумывают", – сказал Рамос.

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В статье: Серхио Рамос Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
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Источник:
Marca

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