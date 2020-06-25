Зидан и Рамос прокомментировали обвинения в адрес мадридского Реала по поводу работы с арбитрами

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался касательно победы над "Мальоркой" (2:0) в рамках поединка 31-го тура чемпионата Испании. Цитирует французского специалиста издание Marca. Также к тренеру присоединился защитник и капитан "сливочных".

"Рамос хотел забить со стандарта, ведь он много работает над этим компонентам на тренировках. Серхио – лидер и капитан команды, он всегда ведет партнеров за собой. Наши идеи сегодня трансформировались на схему 4-2-4. Всегда можно сыграть лучше, но я доволен важными тремя очками. Сейчас наша главная задача – отдохнуть и восстановиться, гонка будет до самого конца. Судейство? Я в это лезть не буду. Рамос уже все сказал", – отметил Зидан.