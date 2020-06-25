Руки на лице сходят с рук. Как Рамос избежал предупреждения за толчок / удар соперника

Арбитраж – не самое сильное качество испанского футбола. Особенно, что касается матчей с участием "Реала" и "Барселоны". В игре с "Севильей", а затем и в игре с "Атлетиком" арбитры пропустили грубость со стороны Лионеля Месси, а в матче с "Мальоркой" слишком снисходительно оценили действия Серхио Рамоса при подаче стандарта у ворот "Мальорки". Рамос, ведя борьбу за мяч и позицию с Антонио Райльо, завалил того на газон с помощью рук.

Арбитр фол зафиксировал, но не более. Возможно, избежать желтой карточки Рамосу помогло то обстоятельство, что нарушение произошло в игровом эпизоде? Хотя как показывает практика, судьи не всегда наказывают игроков испанских топ-команд даже в эпизодах, когда грубость проявляется в неигровых единоборствах. Болельщики "Барселоны" и персонально Лео Месси не дадут соврать.

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Отметим, что "Реал" победил "Мальорку 2:0, а после матча тему судейства обсуждали с привязкой к первому голу мадридцев, забитому после вероятного нарушения правил Дани Карвахаля в центре поля.