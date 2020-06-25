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Руки на лице сходят с рук. Как Рамос избежал предупреждения за толчок / удар соперника

Испания
(1 голосов)

Это в стиле Серхио...

Руки на лице сходят с рук. Как Рамос избежал предупреждения за толчок / удар соперника
UA-Футбол
Новина українською

Арбитраж – не самое сильное качество испанского футбола. Особенно, что касается матчей с участием "Реала" и "Барселоны". В игре с "Севильей", а затем и в игре с "Атлетиком" арбитры пропустили грубость со стороны Лионеля Месси, а в матче с "Мальоркой" слишком снисходительно оценили действия Серхио Рамоса при подаче стандарта у ворот "Мальорки". Рамос, ведя борьбу за мяч и позицию с Антонио Райльо, завалил того на газон с помощью рук.

Арбитр фол зафиксировал, но не более. Возможно, избежать желтой карточки Рамосу помогло то обстоятельство, что нарушение произошло в игровом эпизоде? Хотя как показывает практика, судьи не всегда наказывают игроков испанских топ-команд даже в эпизодах, когда грубость проявляется в неигровых единоборствах. Болельщики "Барселоны" и персонально Лео Месси не дадут соврать.

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Руки на лице сходят с рук. Как Рамос избежал предупреждения за толчок / удар соперника - изображение 1

Отметим, что "Реал" победил "Мальорку 2:0, а после матча тему судейства обсуждали с привязкой к первому голу мадридцев, забитому после вероятного нарушения правил Дани Карвахаля в центре поля.

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В статье: Серхио Рамос Лионель Месси Реал (Мадрид) Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
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Комментарии (17)
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oda1979 (Запорожье)
25.06.2020 в 12:39
Обоюдная борьба в штрафной. Пля, да таких эпизодов можно в каждом матче нарыть. Криминального вообще ничего не увидел.
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0
-2
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Loader (Днепр)
25.06.2020 в 12:48
Да, таких эпизодов полно. Стандартное поведение в штрафной. Но эти эпизоды не заканчиваются толчком в лицо, за исключением Рамоса. И это не отмашка, которая бывает случайной, а целенаправленное действие. Чистая желтая карточка.
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+2
0
oda1979 (Запорожье)
25.06.2020 в 12:52
с каких это? толкотня с обоих сторон. ты наверное в футбол не играл. В таких эпизодах видишь цель, не видишь припятствий. В борьбе можно руками и в глаз и в ухо заехать. Штрафной - да. Умышленнная грубость и карточка нет.
0
-2
avatar
Loader (Днепр)
25.06.2020 в 12:54
Эпизод закончился. Рамос развернулся лицом к защитнику и толкнул его целенаправленно. Потому что Рамос. Ему, видите ли, помешали.
+1
0
oda1979 (Запорожье)
25.06.2020 в 12:57
Это мозги твои кончились. Эпизод закончиллся, когда вратарь мяч зафиксировал. Пересмотри ролик еще раз. Ипать ты слепой далпаеп
0
-2
avatar
Инспектор ( )
25.06.2020 в 12:29
Месси=Рамос
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0
-1
oda1979 (Запорожье)
25.06.2020 в 12:40
Справедливости ради, у Рамоса таки игровой эпизод.У Меськи, когда он руками толкался, чисто неспортивное поведение.
Ответить
0
-1
avatar
Инспектор ( )
25.06.2020 в 13:06
Ну я не стал мелочиться
0
0
Лекарь (село Дарница)
25.06.2020 в 12:05
Какой-то высосаный из пальца эпизод. Защитник двумя руками держит соперника, чуть футболку с Рамоса не снял. А виноват все равно Рамос.
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0
-1
78zezabo (Дрогобич)
25.06.2020 в 12:05
Жовта однозначно.
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+3
0
lightning (Одесса)
25.06.2020 в 11:28
настолько "грязного" игрока ещё поискать...
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+1
0
СашаXM (Хмельницкий)
25.06.2020 в 11:50
грязного в каком плане? с него чуть футболку не сняли )) что он не может оттолкнуть игрока? Вон как говорил, "монреалец" когда Месси толканул игрока Севильи, что это просто ответ и тут даже ЖК не может быть и даже нарушения!
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0
-1
avatar
Loader (Днепр)
25.06.2020 в 12:24
Ну конечно.)) А Рамос футболку защитника совершенно не трогал, просто стоял, дышал воздухом. Что вы, дорогие, все к Месси сваливаетесь? Рамос - грязный защитник, а чем это обосновывается: волей к победе, лидерством.. не важно. И он подтверждает эту грязь в каждом матче. Добавился в последнюю пару лет еще возраст, когда он банально не успевает перекрывать зоны.
+1
0
oda1979 (Запорожье)
25.06.2020 в 12:45
старческий маразм во всей красе. А при подаче углового и штрафного, игрок нападающей стороны должен стоять и смотреть куда мяч прилетит?? Или таки вести борьбы за позицию? И какое нах перекрытие зон, если Реал в атаке:)) Ипать ты далпаеп со стажем.
0
-1
avatar
Loader (Днепр)
25.06.2020 в 12:51
Конечно, тебе, поцу, не понять. Ты явно слепой, как все бараны. О зонах сказано было собственно о нынешнем Рамосе, как защитнике. Он давно превратился в среднего игрока, где-то в конце второй десятки ЦЗ и то, только благодаря игре в РМ. Игрок стал средний, а борзость осталась.
+1
0
oda1979 (Запорожье)
25.06.2020 в 12:54
Тупое, поколение Рамоса, Месси, Ранальды уже как год-два не айс. На опыте играют. Или, ты старческое, хочешь, шобы они молодильных яблок поели и рысачили на поле аки 20ти летние?? Ипать ты точно престарелый далпаеп.
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-1
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Loader (Днепр)
25.06.2020 в 12:58
Пике в Барсе тоже не рысачит, но не заменяет это грязной игрой.
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