Серхио Рико может перебраться в Турцию

Вратарь "Севильи" Серхио Рико привлек внимание "Галатасарая", сообщает AS.

По информации источника, турецкий клуб рассматривает 26-летнего испанца в качестве замены Фернандо Муслере, который заработал тяжелый перелом ноги и выбыл на длительный срок.

Сезон-2019/20 Рико провел в "ПСЖ" на правах аренды. Голкипер принял участие в 8 матчах за парижан (4 — "на ноль") и пропустил 6 голов. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.