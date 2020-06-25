Испания
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Серхио Рико может перебраться в Турцию
Игроком интересуется Галатасарай
Вратарь "Севильи" Серхио Рико привлек внимание "Галатасарая", сообщает AS.
По информации источника, турецкий клуб рассматривает 26-летнего испанца в качестве замены Фернандо Муслере, который заработал тяжелый перелом ноги и выбыл на длительный срок.
Сезон-2019/20 Рико провел в "ПСЖ" на правах аренды. Голкипер принял участие в 8 матчах за парижан (4 — "на ноль") и пропустил 6 голов. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.
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