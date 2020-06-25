Примера. 31-й тур. Валенсия проиграла Эйбару

У "Валенсии" не должно быть дефицита мотивации, но не хватает, очевидно, физической силы. Ведь "летучие мыши" провалили матч против "Эйбара" – команды ниже классом. В течение поединка гости не нанесли по воротам соперника ни одного удара в створ. Вся острота ограничивалась неточными выстрелами.

"Эйбар" свой гол забил после подачи от углового флажка и случайного рикошета от ноги Жоффрея Кондогбия. Это победа не помогла "Эйбару" подняться в турнирной таблице, но способствовала наращиванию отрыва от зоны вылета.

Примера. 31-й тур

"Эйбар" - "Валенсия" 1:0

Гол: Кондогбия (в свои ворота) 16