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Примера. 31-й тур. Валенсия проиграла Эйбару

Испания
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Заключительные матчи тура

Примера. 31-й тур. Валенсия проиграла Эйбару
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

У "Валенсии" не должно быть дефицита мотивации, но не хватает, очевидно, физической силы. Ведь "летучие мыши" провалили матч против "Эйбара" – команды ниже классом. В течение поединка гости не нанесли по воротам соперника ни одного удара в створ. Вся острота ограничивалась неточными выстрелами.

"Эйбар" свой гол забил после подачи от углового флажка и случайного рикошета от ноги Жоффрея Кондогбия. Это победа не помогла "Эйбару" подняться в турнирной таблице, но способствовала наращиванию отрыва от зоны вылета.

Примера. 31-й тур
"Эйбар" - "Валенсия" 1:0
Гол: Кондогбия (в свои ворота) 16

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В статье: Валенсия (Испания) Чемпионат Испании Бетис (Севилья) Эйбар Эспаньол (Барселона)
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