  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Видаль: Барселона в хорошей форме и может защитить титул чемпиона
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Видаль: Барселона в хорошей форме и может защитить титул чемпиона

Испания
(2 голосов)

Спорное утверждение

Видаль: Барселона в хорошей форме и может защитить титул чемпиона
UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль уверен, что у его команды отличные шансы завоевать чемпионский титул в Испании.

Читайте такжеСетьен: Барселоне есть, что улучшить, но мы двигаемся в правильном направлении

"Сейчас очень много матчей идут рядом, нам следует подходить к ним в хорошей форме. Но я думаю, что мы в хорошем состоянии и можем стать чемпионами. В команде сейчас отличная атмфосфера. Мы - настоящая команда и это помогает на поле", - заявил чилиец.

Отметим, что "Барселона" и "Реал" имеют равное количество очков, но мадридцы ведут по личным встречам.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артуро Видаль Барселона
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...