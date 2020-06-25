Испания
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Видаль: Барселона в хорошей форме и может защитить титул чемпиона
Спорное утверждение
Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль уверен, что у его команды отличные шансы завоевать чемпионский титул в Испании.
"Сейчас очень много матчей идут рядом, нам следует подходить к ним в хорошей форме. Но я думаю, что мы в хорошем состоянии и можем стать чемпионами. В команде сейчас отличная атмфосфера. Мы - настоящая команда и это помогает на поле", - заявил чилиец.
Отметим, что "Барселона" и "Реал" имеют равное количество очков, но мадридцы ведут по личным встречам.
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