Видаль: Барселона в хорошей форме и может защитить титул чемпиона

Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль уверен, что у его команды отличные шансы завоевать чемпионский титул в Испании.

"Сейчас очень много матчей идут рядом, нам следует подходить к ним в хорошей форме. Но я думаю, что мы в хорошем состоянии и можем стать чемпионами. В команде сейчас отличная атмфосфера. Мы - настоящая команда и это помогает на поле", - заявил чилиец.

Отметим, что "Барселона" и "Реал" имеют равное количество очков, но мадридцы ведут по личным встречам.