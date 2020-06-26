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Овьедо - Фуэнлабрада 0:0. Видеообзор матча

Испания
(1 голосов)

Овьедо - Фуэнлабрада ⋉ 0:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 25.06.2020 ⋇ Сегунда на UA-Футбол

Овьедо - Фуэнлабрада 0:0. Видеообзор матча
UA-Футбол
Новина українською

В статистике этот матч останется чистый для Лунина, то есть без пропущенных голов. Хотя по факту заслуги Андрея в этом результате нет – соперник играл настолько плохо, не смог нанести по воротам "Овьедо" ни одного удара в створ.

Смотрите, как это было, в видеообзоре.

Сегунда. 35-й тур
"Овьедо" - "Фуэнлабрада" 0:0

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В статье: Сегунда Овьедо (Испания) Андрей Лунин
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