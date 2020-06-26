Овьедо - Фуэнлабрада 0:0. Видеообзор матча

В статистике этот матч останется чистый для Лунина, то есть без пропущенных голов. Хотя по факту заслуги Андрея в этом результате нет – соперник играл настолько плохо, не смог нанести по воротам "Овьедо" ни одного удара в створ.

Смотрите, как это было, в видеообзоре.

Сегунда. 35-й тур

"Овьедо" - "Фуэнлабрада" 0:0