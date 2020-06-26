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Сетьен: Артур - игрок Барселоны и я на него рассчитываю

Испания
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Пока еще игрок "Барселоны"

Сетьен: Артур - игрок Барселоны и я на него рассчитываю
UA-Футбол
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Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен прокомментировал вероятный обмен футболистами с "Ювентусом", в котором будут участвовать Артур и Пьянич.

"На данным момент, Артур - игрок "Барселоны". Я на него рассчитываю, как и на других футболистов моей команды. Он отправится завтра с нами на игру против "Сельты".

Ситуация крайне необычная, я не могу ничего сказать касательно его трансфера. Ему нужно постараться не отвлекаться на все эти слухи", - заявил испанский наставник.

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Ранее была информация, что состав "Барселоны" может пополнить полузащитник "Тоттенхэма".

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В статье: Барселона Артур Ювентус
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