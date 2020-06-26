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Гути был уволен из Альмерии. Команда занимает третье место в Сегунде

Испания
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Решение не кажется очень логичным

Гути был уволен из Альмерии. Команда занимает третье место в Сегунде
UA-Футбол
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Легенда мадридского "Реала" Гути был уволен с поста наставника "Альмерии". Об этом сообщают ряд крупных испанских СМИ (AS, Mundo Deportivo).

Вчера команда на своем поле минимально проиграла "Алькоркону". Теперь их отставание от "Сарагосы" равно пяти очкам, а от лидирующего "Кадиса" - шести.

Положение нельзя назвать критическим, ведь если первые два клуба напрямую попадают в Ла Лигу, то 3-6 команды играют раунд плей-офф. С большой долей вероятности, там окажется и "Альмерия".

Ранее Гути работал с молодежной командой "Реала", а также ассистентом в турецком "Бешикташе".

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В статье: Гути "Алмерия" (Алмерия)
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Источник:
AS
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