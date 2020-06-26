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Артур попал в заявку Барселоны на игру с Сельтой. Сейчас его связывают с переездом в Италию
Последний сезон бразильца в клубе?
Бразилец Артур все ближе и ближе к переходу в "Ювентус". Но несмотря на все слухи, он может сыграть уже в ближайшем матче против "Сельты".
Читайте такжеСМИ: Артур согласился на переход в Ювентус
Полузащитник был включен в заявку команды. Однако, несмотря на это, испанские СМИ прогнозируют выход в основе молодого Рики Пуча. Сам Артур уже на выходных может отправиться в Турин для подписания контракта.
Our guys for #CeltaBarça! pic.twitter.com/n1iyvzkLdZ— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 26, 2020
Ранее Сетьен уверял, что рассчитывает на бразильца.
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