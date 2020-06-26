Артур попал в заявку Барселоны на игру с Сельтой. Сейчас его связывают с переездом в Италию

Бразилец Артур все ближе и ближе к переходу в "Ювентус". Но несмотря на все слухи, он может сыграть уже в ближайшем матче против "Сельты".

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Полузащитник был включен в заявку команды. Однако, несмотря на это, испанские СМИ прогнозируют выход в основе молодого Рики Пуча. Сам Артур уже на выходных может отправиться в Турин для подписания контракта.

Ранее Сетьен уверял, что рассчитывает на бразильца.