Испания
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Себальос не уверен в своем будущем в Реале и хочет найти команду, где будет основным
Его будущее в тумане
Полузащитник "Арсенала" Дани Себальос, контракт которого принадлежит "Реалу", ответил на вопрос о своем будущем.
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"В следующем сезоне я хочу быть игроком основы. Но я понимаю, что в "Реале" это будет трудно сделать. Моя цель - попасть на чемпионат Европы в следующем году. Готов сделать все для этого.
"Бетис"? Я бы не стал исключать этот вариант. Ла Лига хороший вариант, но я не исключаю, что останусь в Англии", - заявил испанец.
Совсем недавно Дани продлил арендное соглашение с "Арсеналом".
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