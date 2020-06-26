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Себальос не уверен в своем будущем в Реале и хочет найти команду, где будет основным

Испания
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Его будущее в тумане

Себальос не уверен в своем будущем в Реале и хочет найти команду, где будет основным
UA-Футбол
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Полузащитник "Арсенала" Дани Себальос, контракт которого принадлежит "Реалу", ответил на вопрос о своем будущем.

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"В следующем сезоне я хочу быть игроком основы. Но я понимаю, что в "Реале" это будет трудно сделать. Моя цель - попасть на чемпионат Европы в следующем году. Готов сделать все для этого.

"Бетис"? Я бы не стал исключать этот вариант. Ла Лига хороший вариант, но я не исключаю, что останусь в Англии", - заявил испанец.

Совсем недавно Дани продлил арендное соглашение с "Арсеналом".

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В статье: Арсенал (Лондон) Реал (Мадрид) Даниель Себальос
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