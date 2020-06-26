Бэйл недоволен ролью запасного в Реале. Его отношения с Зиданом достигли критической точки

Отношения между Зинедином Зиданом и Гаретом Бэйлом окончательно испортились. Об этом сообщает ESPN.

По их информации, сейчас валлиец недоволен своей ролью запасного. Французский наставник не выпускает его в важных играх, хотя сам Гарет уверен, что заслужил это. Товарищи по клубу встают на его сторону, отмечая его хорошую работу на тренировках.

Зидан видит старания Бэйла, но ему не нравятся его отношения к тренерским решениям. Источник уверяет, что француз не против его продажи летом.

Контракт Бэйла с "Реалом" истекает летом 2022-го года. Он готов до конца его отработать.