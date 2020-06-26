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Бэйл недоволен ролью запасного в Реале. Его отношения с Зиданом достигли критической точки

Испания
(1 голосов)

Кто-то один должен уйти

Бэйл недоволен ролью запасного в Реале. Его отношения с Зиданом достигли критической точки
UA-Футбол
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Отношения между Зинедином Зиданом и Гаретом Бэйлом окончательно испортились. Об этом сообщает ESPN.

По их информации, сейчас валлиец недоволен своей ролью запасного. Французский наставник не выпускает его в важных играх, хотя сам Гарет уверен, что заслужил это. Товарищи по клубу встают на его сторону, отмечая его хорошую работу на тренировках.

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Зидан видит старания Бэйла, но ему не нравятся его отношения к тренерским решениям. Источник уверяет, что француз не против его продажи летом.

Контракт Бэйла с "Реалом" истекает летом 2022-го года. Он готов до конца его отработать.

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В статье: Гарет Бэйл Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
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Источник:
ESPN
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