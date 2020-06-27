Примера. 32-й тур. Севилья сенсационно не обыграла Вальядолид

"Вальядолид" довольно далеко оторвался от зоны вылета, поэтому в матчах не испытывает психологического давления. Особенно – в матчах против команд, которые выполняют серьезные турнирные задачи. В прошлом туре "пусела" отобрали очки у "Хетафе", а 32-й игровой день ознаменовался тем, что "Вальядолид" не проиграл "Севильи".

Это хороший результат для подопечных Серхио Гонсалеса. Первый тайм команда провела очень грамотно с точки зрения игры в защите: у Лукаса Окампоса был момент, но он попал в перекладину. В других эпизодах "Вальядолид" защищался более-менее спокойно.

А впереди удалось забить благодаря хитростям. А может, везению. Мичел сделал передачу из глубины поля, Кико Оливас избежал офсайда и ударом головой перебросил Вацлика. Не исключено, что задумывал Кико не удар, а передачу / сброс.

Во втором тайме "Севилья" мощно атаковала и все же смогла забить свой гол. Однако сначала пришлось пережить разочарование, когда VAR зафиксировал минимальный офсайд у Мунира и отменил взятие ворот. Ничего не мешало Лукасу Окампосу на 84-й минуте, когда тот пробил с одиннадцатиметровой отметки. А пенальти был назначен за попадание мяча в руку Хавьера Санчеса. "Севильи" этого было мало, но могла выскользнуть из рук даже ничья, если бы Вацлик не спас после ударов Алькараса и Унала.

Четвертая подряд ничья для "Севильи" и пятая в последних шести турах. Хорошо для Хулена Лопетеги, что конкуренты в борьбе за зону Лиги чемпионов тоже теряют очки.

Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Вальядолид" 1:1

Голы: Лукас Окампос 84 (пен.) - Кико 25

"Севилья": Томаш Вацлик, Лукас Окампос (Рони Лопес 90+1), Эвер Банега, Жюль Кунде, Хесус Навас, Франко Васкес (Юссеф Эн-Несири 66), Серхио Эскудеро, Мунир Эль-Хаддади, Люк де Йонг (Сусо 46), Диего Карлос, Фернандо Франсиско Режес (Хоан Хордан 46)

"Вальядолид": Хорди Масип, Атем Бен-Арфа (Рубен Алькарас 59), Вальдо Рубио (Начо 69), Кико, Хавьер Санчес, Рауль Гарсия, Пабло Эрвияс (Оскар Плано 76), Федерико Сан Эметерио, Антоньито, Мичел (Энес Унал 75), Мигель Де ла Фуэнте (Кике Перес 76)

Предупреждения: Фернандо Франсиско Режес 12, Жюль Кунде 59, Франко Васкес 60 - Пабло Эрвияс 71, Хавьер Санчес 82