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Сетьен: Артур остаётся игроком Барселоны как минимум до конца сезона

Испания
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Наставник всё ещё рассчитывает на бразильца

Сетьен: Артур остаётся игроком Барселоны как минимум до конца сезона
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Наставник "Барселоны" Кике Сетьен продолжает рассчитывать на хавбека Артура Мело, несмотря на то, что клуб близок к обмену бразильца на Миралема Пьянича.

"На данный момент Артур все еще в нашем распоряжении. Пока что это игрок Барселоны. Он важный для нас футболист, мы нуждаемся в нем. Он тренируется с командой и может сыграть против Сельты.

Клуб не говорил мне, что он продан, но ситуация очень необычная. Правда в том, что любой игрок в такой ситуации должен понимать, что сезон еще не окончен, впереди есть важные матчи. Надеюсь, все мои футболисты проявят максимум профессионализма вплоть до окончания сезона", – цитирует наставника Football-Italia.

"Сельта" примет "Барселона" сегодня, 27 июня. Игра начнётся в 18:00.

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В статье: Барселона Кике Сетьен Артур Рамос
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