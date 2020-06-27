Сетьен: Артур остаётся игроком Барселоны как минимум до конца сезона

Наставник "Барселоны" Кике Сетьен продолжает рассчитывать на хавбека Артура Мело, несмотря на то, что клуб близок к обмену бразильца на Миралема Пьянича.

"На данный момент Артур все еще в нашем распоряжении. Пока что это игрок Барселоны. Он важный для нас футболист, мы нуждаемся в нем. Он тренируется с командой и может сыграть против Сельты.

Клуб не говорил мне, что он продан, но ситуация очень необычная. Правда в том, что любой игрок в такой ситуации должен понимать, что сезон еще не окончен, впереди есть важные матчи. Надеюсь, все мои футболисты проявят максимум профессионализма вплоть до окончания сезона", – цитирует наставника Football-Italia.