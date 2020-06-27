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Сетьен: Артур остаётся игроком Барселоны как минимум до конца сезона
Наставник всё ещё рассчитывает на бразильца
Наставник "Барселоны" Кике Сетьен продолжает рассчитывать на хавбека Артура Мело, несмотря на то, что клуб близок к обмену бразильца на Миралема Пьянича.
"На данный момент Артур все еще в нашем распоряжении. Пока что это игрок Барселоны. Он важный для нас футболист, мы нуждаемся в нем. Он тренируется с командой и может сыграть против Сельты.
Клуб не говорил мне, что он продан, но ситуация очень необычная. Правда в том, что любой игрок в такой ситуации должен понимать, что сезон еще не окончен, впереди есть важные матчи. Надеюсь, все мои футболисты проявят максимум профессионализма вплоть до окончания сезона", – цитирует наставника Football-Italia.
"Сельта" примет "Барселона" сегодня, 27 июня. Игра начнётся в 18:00.