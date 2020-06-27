Сельта - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

"Сельта" и "Барселона" – команды из разных полюсов турнирной таблицы. Несмотря на это, ожидается интересный матч. Галисийцы хорошо выступают на своем поле, а в последних поединках крайне мало пропускают. "Барселона" же подойдет к игре не с оптимальным кадровым наполнением.

Обо всех предматчевых нюансах поединка читайте в анонсе в соответствующем разделе >>>. В матч-центре UA-Футбол состоится прямая онлайн текстовая трансляция матча "Сельта" - "Барселона">>>.

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