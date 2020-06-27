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Расинг - Альбасете. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Расинг - Альбасете: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 27.06.2020 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
В Сегунде напряженная борьба продолжается не только за повышение в классе, но и за право остаться в элите. "Альбасете" – полноправный участник этой борьбы, игровые проблемы команды Романа Зозули прослеживаются невооруженным глазом.
Однако есть команды, которые играют еще хуже. Например, "Расинг", который занимает последнее место в таблице. Именно с ним сыграет "Альбасете" в 36-м туре. Смотрим прямой эфир поединка благодаря сигналу MEGOGO.
Начало – 22:45 (27.06.2020).
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