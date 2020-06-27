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Эспаньол - Реал. Где и когда смотреть LIVE прямую онлайн видеотрансляцию матча
Эспаньол - Реал: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 28.06.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
"Реал" нынче – главный претендент на чемпионство в Испании, поэтому команда Зидана не может себе позволить терять очки в поединках с аутсайдерами. "Эспаньол" – одна из худших команд лиги, хотя в последнее время "попугаям" удается демонстрировать свой характер.
Матч 32-го тура Ла Лиги состоится 28-го июня 2020-го года в 23:00. Текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз поединка – в разделе "Испания" >>>.
В Украине прямая трансляция матча состоится на телеканале "Футбол 1". Также видео будет доступно на платформах MEGOGO, Oll.tv, Vodafone.TV, Киевстар ТВ.
Где еще смотреть онлайн прямой эфир поединка "Эспаньол" - "Реал"?
- Беларусь - Сетанта Спорт;
- Канада - beIN Sports Canada, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT Canada;
- Чехия - DIGI GO, Digi Sport 2,
- Польша - nc + GO, Canal + Sport Online, Canal + Sport, Canal + 4K Ultra HD;
- Турция - beIN Sports HD 3, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 1;
- Испания - Mitele Plus, Movistar +, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga, Movistar Laliga 1.
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
- Найдите иконку и нажмите на неё.
- Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.
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