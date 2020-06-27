Эспаньол - Реал. Где и когда смотреть LIVE прямую онлайн видеотрансляцию матча

"Реал" нынче – главный претендент на чемпионство в Испании, поэтому команда Зидана не может себе позволить терять очки в поединках с аутсайдерами. "Эспаньол" – одна из худших команд лиги, хотя в последнее время "попугаям" удается демонстрировать свой характер.

Матч 32-го тура Ла Лиги состоится 28-го июня 2020-го года в 23:00. Текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз поединка – в разделе "Испания" >>>.

В Украине прямая трансляция матча состоится на телеканале "Футбол 1". Также видео будет доступно на платформах MEGOGO, Oll.tv, Vodafone.TV, Киевстар ТВ.

Где еще смотреть онлайн прямой эфир поединка "Эспаньол" - "Реал"?