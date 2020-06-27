Испания
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Сельта вознаградила Оскара Гарсию новым контрактом
"Кельты" переподписали наставника
Главный тренер "Сельты" Оскар Гарсия заключил новый контракт с клубом, сообщил официальный сайт "кельтов".
Новое соглашение рассчитано до июня 2022 года. Продолжат работу в клубе и помощники Гарсии – Рохер Гарсия и Рубен Мартинес.
Гарсия возглавил "Сельту" в ноябре 2019-го. Под его руководством команда сыграла 22 матча, набирая 1.36 очка в среднем за игру.
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