Сельта вознаградила Оскара Гарсию новым контрактом

Главный тренер "Сельты" Оскар Гарсия заключил новый контракт с клубом, сообщил официальный сайт "кельтов".

Новое соглашение рассчитано до июня 2022 года. Продолжат работу в клубе и помощники Гарсии – Рохер Гарсия и Рубен Мартинес.

Гарсия возглавил "Сельту" в ноябре 2019-го. Под его руководством команда сыграла 22 матча, набирая 1.36 очка в среднем за игру.