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Сельта вознаградила Оскара Гарсию новым контрактом

Испания
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"Кельты" переподписали наставника

Сельта вознаградила Оскара Гарсию новым контрактом
Новина українською

Главный тренер "Сельты" Оскар Гарсия заключил новый контракт с клубом, сообщил официальный сайт "кельтов".

Новое соглашение рассчитано до июня 2022 года. Продолжат работу в клубе и помощники Гарсии – Рохер Гарсия и Рубен Мартинес.

Гарсия возглавил "Сельту" в ноябре 2019-го. Под его руководством команда сыграла 22 матча, набирая 1.36 очка в среднем за игру.

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В статье: Сельта (Виго) Оскар Гарсия
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