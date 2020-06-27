Примера. 32-й тур. Мальорка проиграла Атлетику и приблизилась к вылету

Можно ли было ожидать чего-то другого? "Мальорка" проиграла четыре из последних пяти матчей, а на выезде в 16-и матчах добыла лишь пять очков. Островитяне ходят претендентами на вылет, а "Атлетик" – серьезный претендент на еврокубки. Соперники из разных весовых категорий.

Это на поле и проявилось. "Атлетик" уверенно контролировал игру – и пусть не смущают более высокий процент владения мячом "Мальорки" и большее количество ударов по воротам в ее исполнении. Баски забили на 16-й минуте с пенальти и уже тогда думали о том, чтобы отдать инициативу гостям. Когда забили второй на 24-й минуте – все сомнения отпали. "Мальорка" играла с мячом, проявляла активность, но этим только украсила картинку матча, а не собственное турнирное положение.

После перерыва соперники обменялись голами и в итоге 3:1 – закономерная победа басков.