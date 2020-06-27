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Примера. 32-й тур. Мальорка проиграла Атлетику и приблизилась к вылету
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Можно ли было ожидать чего-то другого? "Мальорка" проиграла четыре из последних пяти матчей, а на выезде в 16-и матчах добыла лишь пять очков. Островитяне ходят претендентами на вылет, а "Атлетик" – серьезный претендент на еврокубки. Соперники из разных весовых категорий.
Это на поле и проявилось. "Атлетик" уверенно контролировал игру – и пусть не смущают более высокий процент владения мячом "Мальорки" и большее количество ударов по воротам в ее исполнении. Баски забили на 16-й минуте с пенальти и уже тогда думали о том, чтобы отдать инициативу гостям. Когда забили второй на 24-й минуте – все сомнения отпали. "Мальорка" играла с мячом, проявляла активность, но этим только украсила картинку матча, а не собственное турнирное положение.
После перерыва соперники обменялись голами и в итоге 3:1 – закономерная победа басков.
Бильбао. Стадион" Сан Мамес"
"Атлетик" - "Мальорка" 3:1
Голы: Рауль Гарсия 16 (пен.), Ойхан Санчет 24, Асьер Вильялибре 90 - Анте Будимир 70 (пен.)
"Атлетик": Унай Симон, Ерай Альварес Лопес, Юри Берчиче, Дани Гарсия, Икер Муньяин (Иньиго Кордоба 62), Андер Капа, Рауль Гарсия (Кенан Кодро 84), Иньиго Мартинес, Унаи Лопес (Микель Весга 84), Иньяки Уильямс (Оскар де Маркос 75), Ойхан Санчет (Асьер Вильялибре 75)
"Мальорка": Маноло Рейна, Алехандро Посо, Сальва Севилья, Жуниор Лаго (Александар Трайковски 58), Иддрису Мохаммед (Анте Будимир 46), Дани Родригес, Александар Седлар, Антонио Райльо, Мартин Вальент (Фран Гамес 87), Такефуса Кубо, Хуан Эрнандес (Абдон 68)
Предупреждения: Рауль Гарсия 76 - Анте Будимир 66, Антонио Райльо 82