Сельта - Барселона 2:2. Чемпионская гонка закончена?

Ну вот, наверное, и все - гонка закончена. Пока "Реал" штампует победы, каталонцы допустили уже вторую осечку после рестарта сезона. И сегодня снова все было абсолютно по делу.

"Барса" в целом хорошо начала поединок, вжала хозяев в их штрафную, быстро пресекала любые попытки контратак. Месси играл без привязки к позиции, как бы из глубины, откуда дирижировал атаками, заигрывая то Суареса, то Фати, то кого-то из латералей. "Сельта" с трудом отбивалась.

В итоге стартовая активность каталонцев вылилась в гол на 20-й минуте - Месси со штрафного обхитрил всех и вместо удара набросил мяч на голову Суаресу. Тот не промахнулся.

Забив, "Барса" попыталась сбить темп, но нарвалась на парочку очень опасных контратак. Яго Аспас в одном из эпизодов обязан был забивать, но от гола гостей спасли штанга и Тер Штеген. Кроме того, на руку команде Кике Сетьена сыграла жадность форвардов "Сельты": Смолов вовсю игнорировал Аспаса, а Яго - россиянина. В двух случаях это каталонцев буквально спасло от голов.

Концовка первого тайма, однако, снова прошла под диктовку встрепенувшихся каталонцев, но у них обнаружились проблемы в завершении - Фати запорол классную вертикальную передачу Месси, а сам Лео после коронного прохода не попал в дальний угол.

Второй тайм начался в довольно убаюкивающем темпе, который изо всех сил пыталась навязать "Барса". За это каталонцы и поплатились: Пике не выдержал линию офсайда, и Йокушлу со Смоловым вывалились на ворота Тер Штегена. Турок, в отличие от Аспаса, мяча не пожалел - и так счет стал равным.

Пришлось "Барсе" вновь включать скорости, хотя она и явно стремилась подэкономить силы перед игрой с "Атлетико "в следующем туре. Опять забегал Месси, который был близок к пенальти, но судьи сказали "нет". В центре поля катализатором активности выступал Видаль; фрагментами включался и молодой Рики Пуч, наконец получивший шанс в основе.

Нельзя сказать, что "Барса" прямо искрила опасными моментами, но она давила, старалась, вжимала соперника в штрафную. И это таки вылилось в гол - Луис Суарес в стиле классического центрфорварда разобрался с защитником в штрафной, поразив дальний угол. Красивый гол.

И все-таки это был еще не конец. В эндшпиле "Сельта" снова потихоньку начала переходить средину поля. Подуставшие каталонцы уже не успевали с прессингом на чужой половине, и в конце концов это привело к фолу Пике на Рафинье прямо перед линией штрафной. Левше Аспасу было бить неудобно, но он разбежался - и послал мяч под стенкой. Тер Штеген даже не сдвинулся с места.

"Барса" после этого мяча выглядела обреченной - даже у Месси не нашлось энергии, чтобы повести своих вперед. Суареса же снял с игры Сетьен ради инертного Гризманна.

Как итог - крайне невыгодная для каталонцев ничья. Если "Реал" завтра обыграет "мертвый" "Эспаньол", то оторвется от "Барсы" уже на 2 очка при лучших дополнительных показателях.

Что касается "Сельты", то она почти обеспечила себе выживание - у команды Оскара Гарсии теперь 34 очка и 8 баллов отрыва от зоны вылета.

Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Барселона" - 2:2

Голы: Смолов, 50, Аспас, 88 - Суарес, 20, 67

"Сельта": Рубен Бланко - Айду, Араухо (Мурильо, 73), Хорхе Сайнс - Кевин Васкес, Браис Мендес (Брадарич, 60), Йокушлу (Рафинья, 60), Денис Суарес, Якобо Гонсалес (Санти Мина, 81) - Аспас, Смолов (Нолито, 60)

"Барселона": Тер Штеген - Семеду, Пике, Юмтити, Альба (Фирпо, 81) - Видаль, Ракитич, Пуч (Артур, 86) - Месси, Суарес (Гризманн, 81), Фати (Брейтуэйт, 69)

Предупреждения: Браис Мендес, 34, Араухо, 61, Аспас, 89 - Альба, 12, Юмтити, 53, Брейтуэйт, 82, Пике, 90+5