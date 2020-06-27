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Сельта - Барселона 2:2. Чемпионская гонка закончена?

Испания
(2 голосов)

Яго Аспас - герой Мадрида

Сельта - Барселона 2:2. Чемпионская гонка закончена?
Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Ну вот, наверное, и все - гонка закончена. Пока "Реал" штампует победы, каталонцы допустили уже вторую осечку после рестарта сезона. И сегодня снова все было абсолютно по делу.

"Барса" в целом хорошо начала поединок, вжала хозяев в их штрафную, быстро пресекала любые попытки контратак. Месси играл без привязки к позиции, как бы из глубины, откуда дирижировал атаками, заигрывая то Суареса, то Фати, то кого-то из латералей. "Сельта" с трудом отбивалась.

В итоге стартовая активность каталонцев вылилась в гол на 20-й минуте - Месси со штрафного обхитрил всех и вместо удара набросил мяч на голову Суаресу. Тот не промахнулся.

Забив, "Барса" попыталась сбить темп, но нарвалась на парочку очень опасных контратак. Яго Аспас в одном из эпизодов обязан был забивать, но от гола гостей спасли штанга и Тер Штеген. Кроме того, на руку команде Кике Сетьена сыграла жадность форвардов "Сельты": Смолов вовсю игнорировал Аспаса, а Яго - россиянина. В двух случаях это каталонцев буквально спасло от голов.

Концовка первого тайма, однако, снова прошла под диктовку встрепенувшихся каталонцев, но у них обнаружились проблемы в завершении - Фати запорол классную вертикальную передачу Месси, а сам Лео после коронного прохода не попал в дальний угол.

Второй тайм начался в довольно убаюкивающем темпе, который изо всех сил пыталась навязать "Барса". За это каталонцы и поплатились: Пике не выдержал линию офсайда, и Йокушлу со Смоловым вывалились на ворота Тер Штегена. Турок, в отличие от Аспаса, мяча не пожалел - и так счет стал равным.

Пришлось "Барсе" вновь включать скорости, хотя она и явно стремилась подэкономить силы перед игрой с "Атлетико "в следующем туре. Опять забегал Месси, который был близок к пенальти, но судьи сказали "нет". В центре поля катализатором активности выступал Видаль; фрагментами включался и молодой Рики Пуч, наконец получивший шанс в основе.

Нельзя сказать, что "Барса" прямо искрила опасными моментами, но она давила, старалась, вжимала соперника в штрафную. И это таки вылилось в гол - Луис Суарес в стиле классического центрфорварда разобрался с защитником в штрафной, поразив дальний угол. Красивый гол.

И все-таки это был еще не конец. В эндшпиле "Сельта" снова потихоньку начала переходить средину поля. Подуставшие каталонцы уже не успевали с прессингом на чужой половине, и в конце концов это привело к фолу Пике на Рафинье прямо перед линией штрафной. Левше Аспасу было бить неудобно, но он разбежался - и послал мяч под стенкой. Тер Штеген даже не сдвинулся с места.

"Барса" после этого мяча выглядела обреченной - даже у Месси не нашлось энергии, чтобы повести своих вперед. Суареса же снял с игры Сетьен ради инертного Гризманна.

Как итог - крайне невыгодная для каталонцев ничья. Если "Реал" завтра обыграет "мертвый" "Эспаньол", то оторвется от "Барсы" уже на 2 очка при лучших дополнительных показателях.

Что касается "Сельты", то она почти обеспечила себе выживание - у команды Оскара Гарсии теперь 34 очка и 8 баллов отрыва от зоны вылета.

Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Барселона" - 2:2

Голы: Смолов, 50, Аспас, 88 - Суарес, 20, 67

"Сельта": Рубен Бланко - Айду, Араухо (Мурильо, 73), Хорхе Сайнс - Кевин Васкес, Браис Мендес (Брадарич, 60), Йокушлу (Рафинья, 60), Денис Суарес, Якобо Гонсалес (Санти Мина, 81) - Аспас, Смолов (Нолито, 60)

"Барселона": Тер Штеген - Семеду, Пике, Юмтити, Альба (Фирпо, 81) - Видаль, Ракитич, Пуч (Артур, 86) - Месси, Суарес (Гризманн, 81), Фати (Брейтуэйт, 69)

Предупреждения: Браис Мендес, 34, Араухо, 61, Аспас, 89 - Альба, 12, Юмтити, 53, Брейтуэйт, 82, Пике, 90+5

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В статье: Лионель Месси Луис Суарес Барселона Сельта (Виго)
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Комментарии (21)
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Spokoyno (Киев)
27.06.2020 в 20:51
Ну і тепер до "РЕАЛьно занепокоєнних"... про арбітраж, який постійно спливає після матчів одного клубу Не можна сказати, що суддя когось втопив, але навіть при незначній лояльности він міг і повторну за відверту затримку руками господарями гостей показати чи хоч попередить "Ще раз і друга картка!". Та роковий штрафний міг НЕ ПРИЗНАЧАТИ! Бо спочатку було падіння Рафіньї і лише потім дотик до ноги Піке... Але так заробляється більшість штрафних... ніхто не бажає "стику кістка в кістку", як правило починають падати від зіткнення побачивши виставлений "шлагбаум". Хоча рефері іноді не зважають на такий дайвінг, щоб "собі та супернику ноги не зламати".
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0
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
27.06.2020 в 20:30
вполне смотрибельный футбол!матчем как сценарием доволен!судьба чемпионства абсолютно не интересна..к 29 годам я видимо старею и мне вообще безразлично кто там и что....
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+1
-2
prockop4uck (Киев)
27.06.2020 в 20:46
О чем я и говорил ниже. Уже и чемпионство не интересно...
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+1
0
metall5291 (Kharkiv)
27.06.2020 в 20:29
Говорить о чемпионстве Реала рано. Очень рано. Как многолетний болельщик именно Реала, хорошо знаю, что эти парни способны удивить и "удивить" тоже. Поэтому просто смотрим футбол. В Барселоне был хорош Суарес. Всегда говорил, что этот игрок не только кусаться умеет. И, безусловно Тер Штеген. Давно считаю его лучшим из вратарей на этом отрезке времени. В Сельте тоже были хороши Суарес (Денис) и неувядаемый Аспас. А вот что делает в Барсе Гризманн??? Вопрос снова всплыл. Может он за Реал? Тогда спасибо. Всем здоровья и хорошего "боления" за своих.
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+2
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
27.06.2020 в 20:35
со всем согласен кроме Гризмана! суть не в игроке занимающем ту позицию , а в самой позиции...она Барсе не нужна (если это не Иньеста ) Фати сегодня тоже не блистал , Дембеле/Коутиньо тоже там не взорвали , теперь жертвой стал Гризман а о первых строчках твоего коммента - думаю Реал в этом году вполне заслуживает чемпионство! и не так как в2017 где арбитры вытащили , а именно в честной битве двух увядающих грандов :)
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+1
-2
йоперний театр (Наш футбол)
27.06.2020 в 20:22
Ничего, еще не закончено, но все виглядит в пользу Реала. Ушел Роналду, Месси потерял мотивацию. Если поменяют тренера, плюс вилет Еспаньела буду считать етот сезон удачним. Надеюсь на лутшее. Удачи Барселоне.
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0
0
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Spokoyno (Киев)
27.06.2020 в 20:20
Питання... Питання? Знов Барселона сподівається тільки на свого лідера і хоч Мессі двічі асистував, але цього виявилося замало Суарес прокинувся, утім Умтіті заснув. "Старічок Піке" всю гру вже носитися не може, а передбачати розвиток подій так і не навчився. Ну і 120 млн Гризманна "зглазили" чи Аспесу трошки повезло / тер Штеген стінку не до кінця прорахував. І ЗНОВ - 4 км!!! І якщо раніше це компенсувалося віртуозними пасами, то наразі ні біжимо, ні пасуємо! РЕАЛьно +3 вистачить чи ні визначиться через місяць, проте для Барселони він буде більш важким. І суперники з верхівки, і Ернесто тепер точно ДВА!
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0
-3
prockop4uck (Киев)
27.06.2020 в 20:28
Ничего. Вам ещё десяток статей купят какой он гений и зачем то чемпионство нужно, если у вас есть в команде такой мужчинка
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+2
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
27.06.2020 в 20:40
иди посмотри лучше какой пеналь красавец завалил роналду в прошлом туре и главное пересмотри за что его поставили
0
-2
prockop4uck (Киев)
27.06.2020 в 20:45
Может даже золотой мяч купят, не плачь только
+1
0
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
27.06.2020 в 20:08
Автор статьи не в курсе ,что играть еще 6 туров ,а Реалу 7....Сельта порадовала,это не УПЛ,здесь все может быть
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0
0
dp_dp (Ukraine)
27.06.2020 в 20:13
Это точно.
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0
0
Хулио Тебенадо (Барселона)
27.06.2020 в 20:05
Финита ля комедия. Мои поздравления болелам Реала.
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0
0
Dr. House (Подолье)
27.06.2020 в 20:04
Коротко: Лучшая игра Барсы в посткарантинном периоде завершилась очередным отскоком благодаря феноменальному Тер Штегену. P.S. Многомиллионные вливания в виде Коутиньо, Дембеле, де Йонга(которого залечили) и особенно в последнее время Гризманна дают с надеждой смотреть в будущее Росселю))).
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0
0
prockop4uck (Киев)
27.06.2020 в 20:11
Ливерпуль скоро снова ноги раздвинет во имя спасения каталонской бороды и отправит условного Салаха или Клоппа.
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0
0
dp_dp (Ukraine)
27.06.2020 в 20:00
Норм. Когда аутсайдер достойно играет и получает результат в матче с большим клубом-это признак здоровой конкуренции. Времена когда безраздельно в матчах сезона доминировала Барса-Реал надеюсь прошли, это здорово.
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0
Dr. House (Подолье)
27.06.2020 в 20:07
Как они могут пройти ,если раскладные сейчас Реал и Барса с большим отрывом лидируют в чемпионате, даже АМ не при делах? Просто испанский футбол на данный момент переживает не лучшие времена. А Сельта всегда хорошо играла против ФКБ и РМ.
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+1
0
dp_dp (Ukraine)
27.06.2020 в 20:11
И тем и тем сложнее становится доминировать как это было раньше. Да, они по прежнему делят титул, но хоть игры можно смотреть где соперники не играют весь матч без мяча с 0 очков.
0
0
аалекс ( Крым)
27.06.2020 в 19:58
Гонка, конечно не закончена, но отскочила Барса на 95 мин знатно. Сельту с заслуженной ничьей.
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+2
0
Хулио Тебенадо (Барселона)
27.06.2020 в 20:08
Таки закончена. Будем смотреть правде в глаза.
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0
0
prockop4uck (Киев)
27.06.2020 в 19:57
"Гений" уже даже 16 команде забить не может. Позорники.
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