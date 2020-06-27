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Хамес: Я в Реале потому, что так сложились обстоятельства, а не потому, что я хотел остаться

Испания
(2 голосов)

Колумбиец рассказал, что хотел перейти летом в другую команду

Хамес: Я в Реале потому, что так сложились обстоятельства, а не потому, что я хотел остаться
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Атакующий полузащитник "Реала" Хамес Родригес прокомментировал свое положение в мадридском клубе.

"Обойдемся без конкретных названий, но у меня была возможность перейти в отличную команду. Я знал, что здесь не смогу играть часто. Мне не позволили уйти по различным причинам.

Я здесь потому, что так сложились обстоятельства, а не потому, что я хотел остаться. Я знал, что у меня будет не так много игрового времени, но я по-прежнему здесь. Надеюсь, в будущем смогу выступать чаще.

Знаю, что достаточно талантлив для этого. Думаю, что если буду работать усердно, то возможности появятся", – рассказал Хамес.

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В статье: Зинедин Зидан Хамес Родригес Реал (Мадрид)
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Источник:
Marca
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