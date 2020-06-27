Луис Суарес после ничьи с Сельтой: Теперь мы должны ждать, пока Реал потеряет очки

Форвард "Барселоны" Луис Суарес прокомментировал ничью с "Сельтой" в матче 32-го тура Ла Лиги.

"Чувства отрицательные. Мы потеряли два очка в борьбе за Ла Лигу. Все было в наших руках, и теперь мы должны ждать, пока "Реал" потеряет очки.

Мы испытываем разочарование по поводу того, что потеряли два очка. Для нас и для "Реала" тяжелые матчи еще впереди. С "Сельтой" была сложная выездная игра, такая же будет и с "Вильярреалом". На следующей неделе еще и с "Атлетико" дома сыграем.

Такое ощущение, что мы потеряли два очка. Нам нужно исправить ошибки, чтобы стать лучше. Я счастлив, что помог команде, но испытываю досаду и разочарование", – рассказал Луис Суарес.