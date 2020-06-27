  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Луис Суарес после ничьи с Сельтой: Теперь мы должны ждать, пока Реал потеряет очки
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Луис Суарес после ничьи с Сельтой: Теперь мы должны ждать, пока Реал потеряет очки

Испания
(2 голосов)

Уругваец подвел итоги ничьи с "Сельтой"

Луис Суарес после ничьи с Сельтой: Теперь мы должны ждать, пока Реал потеряет очки
Новина українською

Форвард "Барселоны" Луис Суарес прокомментировал ничью с "Сельтой" в матче 32-го тура Ла Лиги.

"Чувства отрицательные. Мы потеряли два очка в борьбе за Ла Лигу. Все было в наших руках, и теперь мы должны ждать, пока "Реал" потеряет очки.

Мы испытываем разочарование по поводу того, что потеряли два очка. Для нас и для "Реала" тяжелые матчи еще впереди. С "Сельтой" была сложная выездная игра, такая же будет и с "Вильярреалом". На следующей неделе еще и с "Атлетико" дома сыграем.

Такое ощущение, что мы потеряли два очка. Нам нужно исправить ошибки, чтобы стать лучше. Я счастлив, что помог команде, но испытываю досаду и разочарование", – рассказал Луис Суарес.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Луис Суарес Барселона Сельта (Виго) Ла Лига
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
dp_dp (Ukraine)
27.06.2020 в 22:18
На самом деле очки терять будут все. Суарес так сказал как будто Барселоне гарантированы победы в оставшихся матчах. Нужно не только ждать, но и брать самим-чего конечно же не будет со 100процентеым результатом.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...