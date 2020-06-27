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Кике Сетьен после ничьи с Сельтой: Думаю, что футбол несправедлив

Испания
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Наставник каталонцев прокомментировал ничью с "Сельтой"

Кике Сетьен после ничьи с Сельтой: Думаю, что футбол несправедлив
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Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен подвел итоги ничьи с "Сельтой" в матче 32-го тура испанской Ла Лиги.

"Соперник пошел на большой риск в последние несколько минут и смог отметиться голом, который дал им очко. Мы не должны были оказываться в подобной ​​ситуации, потому что играли намного лучше чем соперник в первом тайме.

Мы должны были уйти на перерыв с более комфортным счетом. Думаю, что футбол несправедлив. Например, кажется невероятным, что удар головой Жерара не залетел. "Барселона" многое сделала хорошо. Нам определенно не хватает того, чтобы конвертировать нашу игру в голы. Нашего превосходства в первом тайме было достаточно, чтобы выиграть матч и спокойнее начать второй тайм. Иногда забитый гол – вопрос удачи.

Да, 11 матчей назад у нас было преимущество в два очка, и теперь, если наш соперник выиграет, у них будет такое преимущество. Сейчас у нас почти нет права на ошибку, и теоретически мы должны выиграть все наши матчи и надеяться, что наш соперник оступится. Мы будем стараться набирать максимальное количество очков", – рассказал Кике Сетьен.

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В статье: Барселона Сельта (Виго) Ла Лига Кике Сетьен
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Источник:
Marca
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