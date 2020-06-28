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Расинг - Альбасете 1:2. Обзор матча и видео голов

Испания
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Расинг - Альбасете ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 27.06.2020 ⋇ Сегунда на UA-Футбол

Расинг - Альбасете 1:2. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
Новина українською

Смотрите полный видеообзор матча 36-го тура Сегунды, в котором команда Романа Зозули одержала важную победу 2: 1, а украинский нападающий сыграл весьма продуктивно: заработал удаление для соперника и право на пенальти для своей команды.

Сегунда. 36-й тур
"Расинг" – "Альбасете" 1:2
Голы: Борха Галан 45+2 – Ману Фустер 54, Альваро Хименес 81

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В статье: Роман Зозуля Сегунда Расинг (Испания) Альбасете
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