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Расинг - Альбасете 1:2. Обзор матча и видео голов
Расинг - Альбасете ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 27.06.2020 ⋇ Сегунда на UA-Футбол
Смотрите полный видеообзор матча 36-го тура Сегунды, в котором команда Романа Зозули одержала важную победу 2: 1, а украинский нападающий сыграл весьма продуктивно: заработал удаление для соперника и право на пенальти для своей команды.
Сегунда. 36-й тур
"Расинг" – "Альбасете" 1:2
Голы: Борха Галан 45+2 – Ману Фустер 54, Альваро Хименес 81
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