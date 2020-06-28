Примера. 32-й тур. Леванте и Бетис разыграли классный матч, Вильярреал бьет Валенсию и посягает на Лигу чемпионов

"Леванте" и "Бетис" – соседи по позициям в турнирной таблице, а заодно команды, у которых не осталось турнирных задач. Возможно, именно поэтому соперники в очном поединке сыграли раскованно – сразу шесть голов на двоих.

Но распределились эти голы неравномерно. "Лягушки" забили четыре раза, в то время как "Бетис" ответил лишь дважды. Началось все с того, что гости не реализовали два своих момента. А "Леванте" забил едва ли не с первой вылазки к чужим воротам – отличился Борха Майораль.

Этот гол словно развязал узел в атаке "Леванте" – точные удары посыпались обильно. Энис Барди, Хоче Моралес и Рубен Рочина еще до 60-й минуты сделали счет 4:0. И только после этого свою гордость проявил "Бетис": голы Каналеса и Хуанми позволили севильцам не проиграть крупно.

Интересный матч. Отсутствие турнирной интриги его не испортило.

Валенсия. "Estadio Camilo Cano"

"Леванте" - "Бетис" 4:2

Голы: Борха Майораль 21, Энис Барди 35, Хосе Моралес 50, Рубен Рочина 59 - Серхио Каналес 70, Хуанми 87

"Леванте": Айтор Фернандес, Борха Майораль (Серхио Леон 75), Неманья Радоя (Робер 88), Энис Барди (Эрнани 64), Хосе Моралес (Рохер Марти 64), Рубен Везу, Серхио Постиго, Рубен Рочина (Гонсало Мелеро 64), Карлос Клерк, Хорхе Мирамон, Хосе Кампанья

"Бетис": Хоэль Роблес, Зухаир Феддаль, Серхио Каналес, Набиль Фекир (Диего Лейва 83), Сидней, Вилльям Карвалью, Алекс Морено, Лоренсо Морон (Борха Иглесиас 75), Антонио Барраган (Хуанми 46), Гуидо Родригес (Кристиан Тельо 46), Марк Бартра (Андрес Гуардадо 58)

Предупреждения: Зухаир Феддаль 40, Антонио Барраган 45+2, Вилльям Карвалью 84, Борха Иглесиас 90

"Хетафе", "Реал Сосьедад", "Валенсия" не тянут борьбу за зону Лиги чемпионов, а вот к "Вильярреалу" стоит присмотреться. Команда Хави Кальеха после возобновления чемпионата в рациональном стиле набирает очки и из пяти матчей не выиграла лишь один – против "Севильи" (ничья 2:2). В то же время, "Вильярреал" от той же "Севильи" отстает уже только на три бала – борьба будет острая.

Сегодня "подводные" одолели еще одного конкурента – "Валенсию". И снова имел место рациональный стиль. Классный гол Пако Алькасер забил уже на 14-й минуте, а затем хозяева едва не удвоили преимущество благодаря удару Херарда Морено. Впрочем, финальный штурм в первом тайме все же принес свой результат – гол Морено на 44-й минуте означал, что "Валенсия" обречена. Сейчас "Лос Чес" не в том состоянии, чтобы отыгрываться с 0:2.

"Вильярреал" уже бросил вызов "Севильи" – разница три очка. Будет интересно.

Вильярреаль. Стадион "Мадригал"

"Вильярреал" - "Валенсия" 2:0

Голы: Пако Алькасер 14, Херард Морено 44

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Рауль Альбиоль, Висенте Иборра (Бруно Сориано 65), Марио Гаспар, Пако Алькасер (Карлос Бакка 89), Андре-Франк Ангисса, Санти Касорла (Мануэль Морланес 89), Херард Морено (Мойсес Гомес 80), Самуэль Чуквезе (Хави Онтиверос 89), Пау Торрес, Хавьер Куинтилла

"Валенсия": Яспер Силлессен, Габриэл Паулиста, Хосе Луис Гайя (Хайме Костa 41), Родриго (Кевин Гамейро 79), Даниэль Васс, Даниэль Парехо (Жоффрей Кондогбиа 65), Максимилиано Гомес, Алессандро Флоренци, Уго Санмартин, Ферран Торрес (Гонсалу Гуэдеш 46), Карлос Солер (Ли Кан Ин 79)

Предупреждения: Уго Санмартин 43, Хайме Костa 50