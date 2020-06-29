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Лунин не помог Овьедо продолжить серию без поражений. Видеообзор матча
Нумансия - Овьедо ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 28.06.2020 ⋇ Сегунда на UA-Футбол
"Овьедо" сохраняет шансы на спасение, однако слишком много очков команда теряет в матчах с прямыми конкурентами. Это может сказаться на финише турнира. Например, в 36-м туре "Овьедо" проиграл "Нумансии" и прервал свою серию без поражений. Андрей Лунин пропустил один гол из двух ударов в створ. Шансов спасти было мало.
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 36-го тура Сегунды.
Сегунда. 36-й тур
"Нумансия" – "Овьедо" 1:0
Гол: Иньиго Марин 24
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29.06.2020 в 09:33
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