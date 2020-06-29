Лунин не помог Овьедо продолжить серию без поражений. Видеообзор матча

"Овьедо" сохраняет шансы на спасение, однако слишком много очков команда теряет в матчах с прямыми конкурентами. Это может сказаться на финише турнира. Например, в 36-м туре "Овьедо" проиграл "Нумансии" и прервал свою серию без поражений. Андрей Лунин пропустил один гол из двух ударов в створ. Шансов спасти было мало.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 36-го тура Сегунды.

Сегунда. 36-й тур

"Нумансия" – "Овьедо" 1:0

Гол: Иньиго Марин 24