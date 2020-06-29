Эспаньол - Реал 0:1. Скучно, но эффективно

Как и ожидалось, "Реал" без проблем воспользовался вчерашней осечкой "Барселоны" в Виго (2:2), переиграв худшую команду Примеры на ее же поле.

Свой лучший момент за всю игру каталонцы упустили на самом старте игры, когда Дардер, расстреливая ворота с пары метров, попал в кого-то из защитников.

Быть может, забей тогда Серхи - и игра пошла бы по совсем другому сценарию. А так "Реал" медленно, но уверенно прибрал к ногам мяч, инициативу и начал неторопливо раскачивать оборону хозяев. Первым забить мог Рамос после удара-прострела от Каземиро, но мяч полетел чуть выше. Потом уже сам бразилец имел шанс после углового, однако тоже не попал в цель.

При этом в целом темп матча был низок - "Эспаньол" почти не доходил до чужих ворот, а "Реал" и не думал торопиться. Забегали "Сливочные" только перед самым перерывом - видимо, была цель забить в раздевалку. Так после пары подходов и вышло. Гениальный пас Бензема пяткой преобразовал в гол Каземиро - бразилец в отсутствие дисквалифицированного Модрича получил больше атакующих полномочий, и сполна этим пользовался.

Во втором тайме картина особо не поменялась. "Реал" хоть и выигрывал минимально, но вел себя так, словно счет на табло как минимум 4:0. Чего-чего, а уверенности "Сливочным" после рестарта сезона не занимать.

"Эспаньол" мог сбить спесь с "королевских" гостей, но плотный удар Рауля де Томаса в красивом прыжке отбил Куртуа. В остальном атаковал и угрожал воротам в нашем матче "Реал". Уже на старте второй половины Бензема неплохо бил с острого угла после подачи, но Диего Лопес успел поднять руки.

38-летний вратарь вообще был лучшим сегодня в составе "Попугаев" - не ошибался на выходах и несколько раз откровенно выручал команду после ударов все того же Каземиро и Азара. Жаль, партнеры его особо не поддержали и действовали слишком инертно, чтобы перевернуть ход игры. Несколько дальних ударов, ноль угловых и 30% владения мячом - это очень мало.

Как итог - комфортная победа команды Зинедина Зидана, которая теперь опережает "Барсу" в таблице уже на два очка. Титул все ближе к Мадриду.

Касательно "Эспаньола", то он уже одной ногой в Сегунде. За шесть туров до конца чемпионата, "Попугаи" отстают от спасительного 17-го места на 10 очков, и впереди у них дерби с "Барселоной".

Барселона. "Корнелья-Эль-Прат"

"Эспаньол" - "Реал" - 0:1

Гол: Каземиро, 45

"Эспаньол": Диего Лопес - Виктор Гомес, Эспиноса, Кабрера, Дидак Вила (Педроса, 46) - У Лей (Мелендо, 57), Давид Лопес (Лосано, 84), Марк Рока, Серхи Дардер (Меламед, 69) - Эмбарба (Кальери, 69) - Рауль де Томас

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело - Вальверде, Каземиро, Кроос - Иско (Родриго, 64), Бензема, Азар (Винисиус, 63)

Предупреждения: Педроса, 68 - Винисиус, 87