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Зидан: Не обращаю внимания на лидерство Реала – судьба титула решится в самый последний момент
Зинедин и Карим ведут команду к успеху
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал результат матча Ла Лиги с "Эспаньолом" (1:0), а также отметил автора голевой передачи – француза Карима Бензема. Цитирует наставника "сливочных" Marca. "Реал" оторвался от "Барселоны" на 2 очка.
"Я доволен действиями моих подопечных. Побеждать подряд непросто, я поздравляю ребят. Не обращаю внимания на факт лидерства в таблице, ведь судьба титула решится в самый последний момент. Сегодня все увидели, как трудно играть с аутсайдером. Бензема? Я не удивлен. Карим – изобретательный игрок, его пас пяткой получился прекрасным. Эта голевая передача может стать одним из лучших моментов в сезоне".
Интересно, что Бензема достиг двузначной отметки по голам и ассистам в сезоне. Это 10-я результативная передача Карима в сезоне. Ранее это удалось нападающим "Барселоны" – Лионелю Месси (26+21) и Луису Суаресу (16+11).
3 - @realmadriden striker Karim Benzema is the third @LaLigaEN player to reach double figures for both goals (22) and assists (10) in 2019/20 in all competitions, after Lionel Messi (26 & 21) and Luis Suárez (16 & 11). Genie. pic.twitter.com/aFKjOASBOI— OptaJose (@OptaJose) June 28, 2020
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