Зидан: Не обращаю внимания на лидерство Реала – судьба титула решится в самый последний момент

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал результат матча Ла Лиги с "Эспаньолом" (1:0), а также отметил автора голевой передачи – француза Карима Бензема. Цитирует наставника "сливочных" Marca. "Реал" оторвался от "Барселоны" на 2 очка.

Интересно, что Бензема достиг двузначной отметки по голам и ассистам в сезоне. Это 10-я результативная передача Карима в сезоне. Ранее это удалось нападающим "Барселоны" – Лионелю Месси (26+21) и Луису Суаресу (16+11).

