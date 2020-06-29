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Зидан: Не обращаю внимания на лидерство Реала – судьба титула решится в самый последний момент

Испания
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Зинедин и Карим ведут команду к успеху

Зидан: Не обращаю внимания на лидерство Реала – судьба титула решится в самый последний момент
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Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал результат матча Ла Лиги с "Эспаньолом" (1:0), а также отметил автора голевой передачи – француза Карима Бензема. Цитирует наставника "сливочных" Marca. "Реал" оторвался от "Барселоны" на 2 очка.

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"Я доволен действиями моих подопечных. Побеждать подряд непросто, я поздравляю ребят. Не обращаю внимания на факт лидерства в таблице, ведь судьба титула решится в самый последний момент. Сегодня все увидели, как трудно играть с аутсайдером. Бензема? Я не удивлен. Карим – изобретательный игрок, его пас пяткой получился прекрасным. Эта голевая передача может стать одним из лучших моментов в сезоне".

Интересно, что Бензема достиг двузначной отметки по голам и ассистам в сезоне. Это 10-я результативная передача Карима в сезоне. Ранее это удалось нападающим "Барселоны" – Лионелю Месси (26+21) и Луису Суаресу (16+11).

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В статье: Карим Бензема Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
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Источник:
Marca

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