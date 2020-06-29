"Этот гол принадлежит Кариму". Каземиро прокомментировал результативную передачу пяткой от Бензема

Полузащитник мадридского "Реала" Каземиро оценил свой победный забитый мяч в поединке 32-го тура чемпионата Испании с "Эспаньолом" (1:0). Отметим, что форвард "сливочных" Карим Бензема отдал голевой пас на бразильца пяткой.

"Этот гол принадлежит Кариму. Мы привыкли к качеству его игры и классу, который есть у француза. Я обязан был отпраздновать гол с ним, этот забитый мяч – заслуга Бензема. Я знал, что он сможет найти меня передачей".