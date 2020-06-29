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"Этот гол принадлежит Кариму". Каземиро прокомментировал результативную передачу пяткой от Бензема
Комплименты в адрес француза
Полузащитник мадридского "Реала" Каземиро оценил свой победный забитый мяч в поединке 32-го тура чемпионата Испании с "Эспаньолом" (1:0). Отметим, что форвард "сливочных" Карим Бензема отдал голевой пас на бразильца пяткой.
"Этот гол принадлежит Кариму. Мы привыкли к качеству его игры и классу, который есть у француза. Я обязан был отпраздновать гол с ним, этот забитый мяч – заслуга Бензема. Я знал, что он сможет найти меня передачей".
"В чемпионате Испании мы продолжим не оглядываться и просто играть от матча к матчу. "Эспаньол" уже в прошлом, теперь наши мысли – о "Хетафе". Впереди длинный путь, мы знаем, что каждая игра – как финал кубка. Конечно же, "Реал" хочет выиграть Ла Лигу".