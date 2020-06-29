  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. "Этот гол принадлежит Кариму". Каземиро прокомментировал результативную передачу пяткой от Бензема
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Этот гол принадлежит Кариму". Каземиро прокомментировал результативную передачу пяткой от Бензема

Испания
(1 голосов)

Комплименты в адрес француза

"Этот гол принадлежит Кариму". Каземиро прокомментировал результативную передачу пяткой от Бензема
Новина українською

Полузащитник мадридского "Реала" Каземиро оценил свой победный забитый мяч в поединке 32-го тура чемпионата Испании с "Эспаньолом" (1:0). Отметим, что форвард "сливочных" Карим Бензема отдал голевой пас на бразильца пяткой.

Читайте такжеПользуясь шансом. Эспаньол – Реал 0:1. Видео гола и обзор матча

"Этот гол принадлежит Кариму. Мы привыкли к качеству его игры и классу, который есть у француза. Я обязан был отпраздновать гол с ним, этот забитый мяч – заслуга Бензема. Я знал, что он сможет найти меня передачей".

"В чемпионате Испании мы продолжим не оглядываться и просто играть от матча к матчу. "Эспаньол" уже в прошлом, теперь наши мысли – о "Хетафе". Впереди длинный путь, мы знаем, что каждая игра – как финал кубка. Конечно же, "Реал" хочет выиграть Ла Лигу".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид) Каземиро Эспаньол (Барселона)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...