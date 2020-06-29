Испания
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Официально: Барселона договорилась о переходе Миралема Пьянича
Контракт на четыре сезона
Каталонская "Барселона" объявила, что со следующего сезона Миралем Пьянич пополнит состав их команды.
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