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Официально: Барселона договорилась о переходе Миралема Пьянича

Испания
(1 голосов)

Контракт на четыре сезона

Официально: Барселона договорилась о переходе Миралема Пьянича
UA-Футбол
Новина українською

Каталонская "Барселона" объявила, что со следующего сезона Миралем Пьянич пополнит состав их команды.

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В статье: Миралем Пьянич Ювентус (Турин) Барселона
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