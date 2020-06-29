Испания
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На Барселону без капитана: Атлетико не смог обжаловать дисквалификацию Коке
Большая потеря для мадридцев
Уже завтра состоится важнейших матч Ла Лиги - "Атлетико" отправится в гости к "Барселоне".
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Мадридский коллектив не сможет расчитывать на помощь своего капитана Коке. Он перебрал желтых карточек.
"Атлетико" подал апелляцию, пытаясь доказать, что в последнем протоколе была допущена ошибка, однако это ни к чему не привело. Полузащитник не будет доступен завтра.
Отметим, что каталонцы идут на втором месте (69 очков), "Атлетико" - третьи (58).
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