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Официально: Валенсия уволила главного тренера
Этого и стоило ожидать
"Валенсия" осталась без главного тренера. Альберт Селадес был уволен.
Такое решение руководства очень логично. В пяти матчах после карантина они добыли лишь одну победу, проиграв сразу три игры. Сейчас "летучие мыши" идут восьмыми.
Селадес работал наставником клуба с сентября, после скандального ухода Марселино. Что интересно, с 2012-го года с командой работало сразу 11 специалистов.
COMUNICADO OFICIAL— Valencia CF #AMUNTWorld (@valenciacf) June 29, 2020
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Ранее сообщалось, что "Валенсию" может возглавить Эрнесто Вальверде.