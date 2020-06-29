Официально: Валенсия уволила главного тренера

"Валенсия" осталась без главного тренера. Альберт Селадес был уволен.

Такое решение руководства очень логично. В пяти матчах после карантина они добыли лишь одну победу, проиграв сразу три игры. Сейчас "летучие мыши" идут восьмыми.

Селадес работал наставником клуба с сентября, после скандального ухода Марселино. Что интересно, с 2012-го года с командой работало сразу 11 специалистов.

Ранее сообщалось, что "Валенсию" может возглавить Эрнесто Вальверде.