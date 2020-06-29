  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Официально: Валенсия уволила главного тренера
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Валенсия уволила главного тренера

Испания
(1 голосов)

Этого и стоило ожидать

Официально: Валенсия уволила главного тренера
UA-Футбол
Новина українською

"Валенсия" осталась без главного тренера. Альберт Селадес был уволен.

Читайте также(Анти) Герой футбольного дня. Альберт Селадес

Такое решение руководства очень логично. В пяти матчах после карантина они добыли лишь одну победу, проиграв сразу три игры. Сейчас "летучие мыши" идут восьмыми.

Селадес работал наставником клуба с сентября, после скандального ухода Марселино. Что интересно, с 2012-го года с командой работало сразу 11 специалистов.

Ранее сообщалось, что "Валенсию" может возглавить Эрнесто Вальверде.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Валенсия Альберт Селадес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
nazarkovalchuk (Белая Церковь)
29.06.2020 в 23:29
Зачем нужно было увольнять Марселино? Он поставил команде игру, выиграл кубок, вывел Валенсию в ЛЧ. Очень странно. Вальверде интересный вариант, может в Барсе и провалился, но в Валенсии, руководя не Пиками и Месси, может даже что-то и построит.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...