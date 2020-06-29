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Сетьен: Почему Гризманн не играет в основе? На поле могут выйти только 11 человек

Испания
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Игра француза пока что не убеждает

Сетьен: Почему Гризманн не играет в основе? На поле могут выйти только 11 человек
UA-Футбол
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Наставник "Барселоны" Кике Сетьен рассказал, почему стал все реже доверять Антуану Гризманну место в основе.

"Реальность такова, что на поле одновременно могут выйти только 11 человек. Меня все чаще спрашивают, почему не играет Ансу Фати или Рики Пуч. Иногда я выпускаю их, иногда кого-то еще.

Я принимаю решение в зависимости от того, что я вижу на тренировках или от стиля соперника. Очень хорошо, что у меня есть варианты выбора", - приводит слова Сетьена AS.

Отметим, что Гризманн еще ни разу не забивал после возобновления чемпионата. Возможно у него получится сдедать это в матче с бывшей командой.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Антуан Гризманн Барселона
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