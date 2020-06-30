Артур, который хочет стать королем. Как конфликт спровоцировал обмен между Барсой на Юве

Кто-то рождается королем, кто-то даже королем Артуром. Последний может быть мифическим персонажем, или уволенным президентом главой Миловской районной государственной администрации в Луганской области. Больше всего просто Артуров, в частности, в футболе. Среди них найдется немало Артуров Мело, однако один из них сейчас король новостных спортивных лент. Мечтает он о короне чемпиона мира.

Хавбека "Барселоны" "Ювентус" приобрел за целых 72 миллиона евро, с вероятностью отдать еще десять, как бонусы за достижения футболиста. В обратном направлении последовал босниец Миралем Пьянич за 60 плюс пять миллионов евро. Следовательно, разница в нынешней цене 12 млн, в максимальной - 17.

Артуру 23 года и большой опыт для его возраста - клубные успехи в Южной Америке, победа на Копа Америка 2019 и железное место в составе сборной Бразилии. Миралему 30 лет и огромная история успехов во Франции и Италии, яркие голы дальними и средними ударами. Правда, в последнее время в "Юве" у Пьянича ничего не клеилось, поэтому текущий трансфер похож больше на успех итальянцев, чем удачный ход каталонцев. Но это еще посмотрим. Тем более "Барселона" должна была продавать Артура в любом случае, потому что отношения клуба и футболиста стали разбитой вазой, которую, как известно, не стоит пытаться склеить.

Проблемой Артура стала не игра, а несколько конфликтов. Приезжал же он на средиземноморское побережье с большими надеждами - своими и клуба.

2018-й. Артур перешел в "Барселону" за примерно 35 млн евро из "Гремио". До первой команды "Гремио" он дорос в 2015-м. В дальнейшем уже не было стремительного рывка, только постепенный рост. В 2017-м году Артур стал футболистом основы, сразу основы после двух сезонов в глубокой ротации. За год до того в одном матче чемпионата штата и одном в Бразилейрао он не провел на поле и 90 минут, а вот вскоре в возрасте 20 лет стал незаменимым. Главное, что это было славное время для клуба. Команда победила в Копа Либретадорес 2017, Артур вошел в символическую сборную чемпионата Бразилии и стал главным открытием турнира, пришел третьим в опросе на определение игрока года в Южной Америке.

Для "Барселоны" он должен был стать упрощенным вариантом Хави Эрнандеса. Не судьба. Сначала все шло без всплесков и с постепенным прогрессом в виде понимания футболистом принципов игры команды.

Достаточно странными были первые проблемы Артура в Каталонии. Оказывается, он нарушал контракт, проводя свободные дни в Андорре и катаясь на сноуборде. Врачи назвали это причиной нескольких повреждений бразильца. Тот попытался возражать, но в клубе ему вполне логично указали на пункт контракта, запрещающий практиковать экстремально-травмоопасные хобби и спортивные развлечения. Все бы на этом должно было завершиться, если бы Артур не попробовал снова и об этом не узнали в клубе. Очевидно, что игрока нужно было наказать за такую ​​выходку. Очевидно - деньгами. Но его фактически унизили - отстранили от занятий с первой командой. Каждый сказал свое слово и все остались недовольными.

Вдогонку Артур в товарняке за сборную против Аргентины успел сцепиться с Месси, который был очень злым из-за его жесткой игры. Лионель впоследствии отказался от примирения и уже тогда это означало конец карьеры в "Барселоне".

Ситуация ничем не нова в футболе и вполне естественна. Клуб делает выбор в пользу своей главной звезды и символа. Зато дальше конфликт перешел в плоскость клуб-Артур. Там уже трудно говорить, кто прав больше. Очевидно лишь то, что новый тренер Кике Сетьен сделал то, чего не делал его предшественник Эрнесто Вальверде - начал выносить распри в публичную плоскость.

Теперь странный конфликт закончился и Артур стал игроком "Ювентуса" со всеми его амбициями. Ну а Пьянич будет искать новый толчок в карьере в столице Каталонии.