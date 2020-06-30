Примера. 32-й тур. Оживет ли Хетафе для борьбы за ЛЧ? Есть долгожданная победа

После карантина "Хетафе" и "Реал Сосьедад" на двоих не одержали ни одной победы. Команды, которые уверенно претендовали на место в зоне Лиги чемпионов до вынужденного перерыва, сейчас переживают глубокий кризис. Закономерно было бы, если бы и очный поединок оставил обоих без трех очков. Но хозяевам чуть больше повезло.

Собственно, чуть ближе к успеху "Хетафе" был потому, что чаще завершал свои атаки ударами. Однако "городским", как и их соперникам, не хватало нацеленности: скромная статистика попаданий в плоскость говорит сама за себя – 4:1. Но из этого одного удара в створ "Реал Сосьедад" забил свой гол (справедливо, что сделал это Янузай – один из самых активных игроков команды в последнее время), поэтому "Хетафе" также пытался быть рациональным. И не безрезультатно: голы Маты с пенальти и после вбрасывания аута и выхода на ворота под острым углом принесли команде Бордаласа долгожданную победу.

И даже до зоны Лиги чемпионов – два очка. Возможно, "Хетафе" оживет?

Хетафе. Стадион "Колизеум Альфонсо Перес"

"Хетафе" - "Реал Сосьедад" 2:1

Голы: Хайме Мата 20 (пен.), Хайме Мата 83 - Аднан Янузай 55

"Хетафе": Давид Сория, Чема, Хайме Мата (Давид Тимор 90), Аллан-Ромео Ньом (Одженекаро Этебо 69), Марк Кукурелла Сасета (Давид Хасон 82), Хавьер Этчейта, Матиас Оливера, Мауро Арамбарри, Дамиан Суарес, Неманья Максимович, Уго Дуро (Хорхе Молина 68)

"Реал Сосьедад": Алекс Ремиро, Аднан Янузай (Виллиан Жозе 78), Микель Мерино, Александер Исак (Кристиан Португес 67), Начо Монреаль, Хон Пачеко (Мартин Субименди 78), Робен Ле Норман, Микель Оярсабаль, Игор Субельдия, Хосеба Сальдуа, Ариц Элустондо (Найс Джуара 89)

Предупреждения: Матиас Оливера 11, Уго Дуро 13, Чема 43, Дамиан Суарес 68, Одженекаро Этебо 79, Хайме Мата 88 - Александер Исак 66, Микель Оярсабаль 73, Микель Мерино 88