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СМИ: Месси выпал из ТОП-3 претендентов на Золотой мяч – Лионель никогда не был хуже, чем при Сетьене
Мнение Goal и статистика Marca
Лионель Месси покинул ТОП-3 претендентов на Золотой мяч по обновленной версии интернет-портала Goal.com. Лидером в списке по-прежнему является польский голеадор "Баварии" Роберт Левандовски. На втором месте лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду, ранее он находился на 4-й позиции. Тройку замыкает хавбек "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне. Ранее именно Месси находился на третьей позиции.
1 (1). Роберт Левандовски ("Бавария").
2 (4). Криштиану Роналду ("Ювентус").
3 (2). Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити").
4 (3). Лионель Месси ("Барселона").
5 (5). Томас Мюллер ("Бавария").
6 (8). Карим Бензема ("Реал").
7 (6). Неймар ("Пари Сен-Жермен").
8 (7.). Эрлинг Холанд ("Боруссия Д").
9 (9). Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен").
10 (10). Джейдон Санчо ("Боруссия Д").
Издание Marca, в свою очередь, отмечает, что Месси никогда не играл хуже, чем при Сетьене. Лионель не забил в субботу в матче с "Сельтой", увеличив количество поединков без забитых голов при Кике до 10 (из 16 в общем).