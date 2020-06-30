СМИ: Месси выпал из ТОП-3 претендентов на Золотой мяч – Лионель никогда не был хуже, чем при Сетьене

Понимаете, в этом году Ливер провалил ЛЧ, это и сыграло против его игроков. Вот в прошлом году должен был получить ЗМ Ван Дейк и это было бы справедливо. А в этом лучше Левандовски никого нет. Главный претендент на золотую бутсу, лучший бомбардир ЛЧ. Парень постоянно на виду, просто раньше просочиться сквозь Месси и Роналду не было возможности, а сейчас настал тот час.