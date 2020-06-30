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СМИ: Месси выпал из ТОП-3 претендентов на Золотой мяч – Лионель никогда не был хуже, чем при Сетьене

Испания
(2 голосов)

Мнение Goal и статистика Marca

СМИ: Месси выпал из ТОП-3 претендентов на Золотой мяч – Лионель никогда не был хуже, чем при Сетьене
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Лионель Месси покинул ТОП-3 претендентов на Золотой мяч по обновленной версии интернет-портала Goal.com. Лидером в списке по-прежнему является польский голеадор "Баварии" Роберт Левандовски. На втором месте лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду, ранее он находился на 4-й позиции. Тройку замыкает хавбек "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне. Ранее именно Месси находился на третьей позиции.

Читайте такжеВ текущем сезоне Месси забил лишь 4 гола командам из верхней половины таблицы Ла Лиги

1 (1). Роберт Левандовски ("Бавария").

2 (4). Криштиану Роналду ("Ювентус").

3 (2). Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити").

4 (3). Лионель Месси ("Барселона").

5 (5). Томас Мюллер ("Бавария").

6 (8). Карим Бензема ("Реал").

7 (6). Неймар ("Пари Сен-Жермен").

8 (7.). Эрлинг Холанд ("Боруссия Д").

9 (9). Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен").

10 (10). Джейдон Санчо ("Боруссия Д").

Издание Marca, в свою очередь, отмечает, что Месси никогда не играл хуже, чем при Сетьене. Лионель не забил в субботу в матче с "Сельтой", увеличив количество поединков без забитых голов при Кике до 10 (из 16 в общем).

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В статье: Роберт Левандовски Лионель Месси Криштиану Роналду Золотой мяч Барселона Кевин Де Брюйне Кике Сетьен
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Источник:
Goal.com

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Комментарии (14)
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Dr. House (Подолье)
30.06.2020 в 12:35
Всё решит, кто выиграет ЛЧ, хотя даже если ФКБ каким-то чудом сможет это сделать, не думаю, что Месси второй год подряд отдадут незаслуженно ЗМ.
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Loader (Днепр)
30.06.2020 в 12:33
Список смешон. Какого-то.. КР на втором месте. Что он вообще в этом списке делает? Почему не Иммобиле, если брать Италию? Который, к тому же, еще сохранил все шансы на Бутсу. Есть непонятно зачем Неймар и Мбаппе, но нет никого из Ливерпуля. Того же Мане. Пока предпочтителен Левандовски и Де Брюйне. ЛЧ расставит их.
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Dr. House (Подолье)
30.06.2020 в 12:44
Понимаете, в этом году Ливер провалил ЛЧ, это и сыграло против его игроков. Вот в прошлом году должен был получить ЗМ Ван Дейк и это было бы справедливо. А в этом лучше Левандовски никого нет. Главный претендент на золотую бутсу, лучший бомбардир ЛЧ. Парень постоянно на виду, просто раньше просочиться сквозь Месси и Роналду не было возможности, а сейчас настал тот час.
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СашаXM (Хмельницкий)
30.06.2020 в 12:09
Левандовский хорошо, но лучше всего отдать КриРо ЗМ чтоб уровнять их и забыть на этом уже про них (Месси и КриРо) ... пора уже Мбаппе и другим получать..
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0
0
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scorpius (Ck)
30.06.2020 в 12:22
Отдать, чтобы просто уравнять? А по заслугам не?
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+1
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PiterCantrope (Франківськ)
30.06.2020 в 11:52
Претенденти на золотий м'яч за версією Goal? А шо, Goal вже почав золоті м'ячі видавати? І це при тому, що крім німців ніхто навіть сезон не дограв, єврокубки не закінчились і т.д.) А можна оголосити претендентів на золотий м'яч за версією ua-football? :)
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0
0
Хулио Тебенадо (Барселона)
30.06.2020 в 11:38
А ну-ка напомните мне пожалуйста, кто лучший футболист Европы по системе гол+пас на данный момент? И вот этот вот человек из Барселоны не в тройке претендентов? Цвет кожи не тот, старый стал или просто уже всем поднадоел?
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+2
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Инспектор ( )
30.06.2020 в 11:39
Все три фактора
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+1
0
Хулио Тебенадо (Барселона)
30.06.2020 в 11:41
Да, это весомые аргументы не включить его в тройку.
+2
0
Хулио Тебенадо (Барселона)
30.06.2020 в 11:46
Сразу оговорюсь, к Левандовски у меня претензий нет и он в тройке заслуженно и ЗМ в этом году надо вручить ему. Заслужил.
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+2
0
78zezabo (Дрогобич)
30.06.2020 в 11:51
Підтримую, Левандовский заслужив золотий м'яч, але щоб Кріштіано на 2 другому місці,вище ніж Мюлер і Санчо це смішно)
+1
0
Dr. House (Подолье)
30.06.2020 в 12:25
Кстати, по системе гол+пас на данный момент у Левандовски и Месси одинаково. 34+4 и 21+17. Так что не надо)))
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Dr. House (Подолье)
30.06.2020 в 12:30
А если Левандовски приплюсовать 11 голов в ЛЧ и 4 в Кубке, где у Месси 6+2, то лидер сами видите кто))
0
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Инспектор ( )
30.06.2020 в 11:38
Месси никогда не был старше чем при Сетьене
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