На UA-Футбол будет предматчевая студия накануне игры Барса - Атлетико. Начало сегодня в 22:30

Сегодня на Youtube-канале UA-Футбол выйдет очередной стрим. Накануне центрального матча 33 тура испанской Ла Лиги между "Барселоной" и мадридским "Атлетико" эксперты нашего канала обсудят нынешнее положение вещей в испанском футболе, а также поделятся своими прогнозами на предстоящий поединок.

Напомним, что на данный момент "Барса" и "Атлетико" занимают, соответственно, второе и третье места в таблице. "Матрасники" отстают от соседей из "Реала", которые возглавляют таблицу, на 13 баллов, поэтому ни о какой борьбе за чемпионство разговоров нет. В то же время, каталонцы позади всего на два очка: но помимо собственных побед нужно также надеяться и на осечку "королевского клуба" в ближайших встречах.

Начало трансляции - в 22:30. Стрим также появится в ленте новостей UA-Футбол. Не пропустите!