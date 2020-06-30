  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. На UA-Футбол будет предматчевая студия накануне игры Барса - Атлетико. Начало сегодня в 22:30
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

На UA-Футбол будет предматчевая студия накануне игры Барса - Атлетико. Начало сегодня в 22:30

Испания
(1 голосов)

Не пропустите!

На UA-Футбол будет предматчевая студия накануне игры Барса - Атлетико. Начало сегодня в 22:30
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня на Youtube-канале UA-Футбол выйдет очередной стрим. Накануне центрального матча 33 тура испанской Ла Лиги между "Барселоной" и мадридским "Атлетико" эксперты нашего канала обсудят нынешнее положение вещей в испанском футболе, а также поделятся своими прогнозами на предстоящий поединок.

Читайте такжеБарселона - Атлетико. Анонс и прогноз на матч чемпионата Испании

Напомним, что на данный момент "Барса" и "Атлетико" занимают, соответственно, второе и третье места в таблице. "Матрасники" отстают от соседей из "Реала", которые возглавляют таблицу, на 13 баллов, поэтому ни о какой борьбе за чемпионство разговоров нет. В то же время, каталонцы позади всего на два очка: но помимо собственных побед нужно также надеяться и на осечку "королевского клуба" в ближайших встречах.

Начало трансляции - в 22:30. Стрим также появится в ленте новостей UA-Футбол. Не пропустите!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: канал UA-Футбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...