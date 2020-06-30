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AS: стали известны итоги встречи Сетьена с боссами Барселоны и детали конфликта Месси с помощником Кике
Все мирно? Но "Реал" впереди…
Руководство каталонской "Барселоны" не планирует увольнять Кике Сетьена с поста главного тренера команды. Как сообщает AS, боссы "сине-гранатовых" встретились с 61-летним специалистом и выразили ему полную поддержку.
Президент Хосеп Баромеу, генеральный директор Оскар Грау, член правления Хавьер Бордас и технический секретарь Эрик Абидаль приехали к Сетьену домой, демонстрируя свое доверие к Кике. Напомним, "Барселона" сыграла вничью с "Сельтой" (2:2) и теперь отстает от "Реала" на 2 очка.
Также источник приводит слова самого Сетьена по поводу конфликта капитана команды Лионеля Месси и Эдера Сарабии, ассистента Кике:
"Меня не интересуют отдельные эпизоды – у нас хорошие отношения с игроками. Да, у нас случаются расхождения во мнениях, но нет никаких проблем. Сейчас нас ждет игра с "Атлетико" – мы сконцентрированы на этом поединке и собираемся победить".
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