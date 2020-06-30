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Симеоне: Матч с Барселоной? Это встреча с лучшей командой мира, они привыкли к победам и не опустят руки

Испания
(1 голосов)

Диего заряжен на борьбу

Симеоне: Матч с Барселоной? Это встреча с лучшей командой мира, они привыкли к победам и не опустят руки
Новина українською

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне высказался о предстоящей игре с каталонской "Барселоной". Цитирует аргентинского наставника "матрасников" издание Marca.

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"Я не очень полагаюсь на физическую форму, это встреча с лучшей командой мира, у "Барселоны" в составе выдающиеся игроки. Они не опустят руки и будут сражаться до самого конца".

"Мы провели много матчей против "Барселоны", наша игра не будет сильно отличаться от предыдущих поединков. Мы будем сильной оборонительной командой с большим количеством полузащитников. Конфликт в их раздевалке? Я не комментирую дела других команд".

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В статье: Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Барселона
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Источник:
Marca

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