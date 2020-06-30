Симеоне: Матч с Барселоной? Это встреча с лучшей командой мира, они привыкли к победам и не опустят руки

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне высказался о предстоящей игре с каталонской "Барселоной". Цитирует аргентинского наставника "матрасников" издание Marca.

"Я не очень полагаюсь на физическую форму, это встреча с лучшей командой мира, у "Барселоны" в составе выдающиеся игроки. Они не опустят руки и будут сражаться до самого конца".