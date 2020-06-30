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Стало известно, на каких условиях Хетафе выкупит "Пуйоля-2" у Барселоны

Испания
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За Барсу он провел лишь 1 игру

Стало известно, на каких условиях Хетафе выкупит "Пуйоля-2" у Барселоны
Новина українською

"Хетафе" воспользовался правом выкупа контракта защитника Марка Кукурельи.

Клуб с южных окраин Мадрида заплатит "Барселоне" 10 млн евро. Кроме того "Барса" получит право на 10% от продажи игрока в будущем, сообщает официальний сайт каталонцев.

Марк Кукурелья играет в аренде "Хетафе" после того, как пришел с СК "Эйбар" в 2019-м.

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Защитник является игроком "Барселоны" с 2012 года, воспитанник клуба, дебютировал, выйдя на замену 24 октября 2017 в поединке "Копа дель Рей" против Мурсии. Это был единственный раз, когда он когда-либо выходил на поле в составе первой команды.

Марка по внешности и стилю игры часто сравнивают со звездным экс-игроком "Барселоны" Карлесом Пуйолем.

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В статье: Барселона Хетафе (Испания)
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