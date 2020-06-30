Герой футбольного дня. Хайме Мата

Вообще-то, "Хетафе" – маленький клуб. Клуб, который живет по ресурсам, который во всем полагается на рациональность и прагматизм. Однако в последнее время "городские" привыкли к вниманию. В прошлом году они до последнего боролись за право сыграть в Лиге чемпионов, однако на финишной прямой уступили опытной "Валенсии".

Пятое место также расценивалось успехом, учитывая тот факт, что ранее лучшим достижения "Хетафе" в элите была шестая итоговая позиция. Однако синдром "послеуспешного сезона" "Хетафе" не подкосил. В текущей Ла Лиге, точнее, в той ее части, которая состоялась до карантина, команда Бордаласа выглядела уверенно и котировалась одним из главных претендентов на место в зоне Лиги чемпионов. Но вынужденный перерыв помешал "Хетафе".

После выхода из карантина и до вчерашнего дня "городские" не выиграли ни одного поединка. Ведя в счете, проиграли "Гранаде", затем расписали мировые с аутсайдерами "Эспаньолом", "Эйбаром" и "Вальядолидом". Казалось, что пора вычеркивать "Хетафе" с погони за местом в топ-4.

Однако в 32-м туре "Севилья" допустила осечку, а "Хетафе" одолел прямого конкурента "Реал Сосьедад" (также кризисный после возобновления чемпионата) и уже команды разделяют всего два очка. Символично, что победила команда Бордаласа благодаря дублю Хайме Мата – одного из лидеров коллектива и одного из лучших нападающих всего чемпионата Испании.

В прошлом году он отличился четырнадцатью голами на уровне Ла Лиги, еще дважды забил в Кубке Испании и получил вызов в национальную команду. Это при том, что Хайме Мата осенью исполнится 31, а прошлый сезон был для него первым в карьере на элитарном уровне. Он из той когорты игроков, которые поздно раскрылись.

Вчерашние голы стали для него десятым и одиннадцатым в Ла Лиге в этом сезоне. Также трижды Мата отличился в текущем розыгрыше Лиги Европы. Уже сейчас можно сказать, что нынешний сезон лично для него будет не хуже, чем прошлый. А как насчет команды? Это вопрос. "Хетафе" претендует на четвертую позицию, но может финишировать даже ниже, чем в прошлом году.